Evo par dobrih tips&tricks kojim se produžuje životni vijek baterije vašeg pametnog mobitela

HMD Global, poznat po Nokia telefonima, dijeli tips&tricks kojim se produžuje životni vijek baterije vašeg pametnog mobitela.

1. Punite odgovorno

Kada koristiti visokonaponski punjač, konstantno punjenje telefona do 100% može opteretiti bateriju. Zato je "povlačenje utikača" na 80-90% dobra ideja no idealno bi bilo da bateriju telefona uvijek održite između 30-80%. To će produžiti životni vijek baterije.

2. Isključite lokaciju

Na Android telefonima možete potpuno isključiti svoju lokaciju/GPS ili blokirati određene aplikacije koje prate vašu lokaciju. Pogledajte Postavke > Aplikacije kako biste provjerili koje aplikacije koriste vašu lokaciju i isključite ih.

3. Izbjegavajte izlaganje telefona ekstremnoj vrućini ili hladnoći

Ekstremno niske temperature mogu brže isprazniti bateriju vašeg telefona. Držanje telefona na sobnoj temperaturi gdje god je to moguće osigurat će da baterija traje što je duže moguće.

4. Punite telefon tijekom dana

Ako želite da baterija vašeg telefona bude zdrava, punite je tijekom dana, a ne preko noći. Kad telefon ostane uključen, baterija će se ponovno početi prazniti. Nakon što razina napunjenosti padne ispod određenog praga koji je postavio proizvođač, ponovno će se puniti. U konačnici, to može ubrzati degradaciju baterije, tako da možete otkriti da vaš telefon završi na 0% brže nego kad ste ga kupili. Ako ipak punite svoj telefon noću, pazite da nije pokriven, npr. ispod jastuka, jer to može pregrijati bateriju što će također pogoršati njezinu izvedbu s vremenom.

5. Uđite u način rada

Postoje različite postavke i načini koji su dizajnirani da vam pomognu uštedjeti bateriju na Android uređajima...stoga pripazite na:

Prilagodljiva baterija ograničava bateriju za aplikacije koje se rijetko koriste.

Štednja baterije automatski ograničava aktivnosti koje troše energiju radi uštede energije. Možete odabrati optimizaciju određenih postavki kao što je automatska sinkronizacija.

Način rada Super Battery Saver za dodatno produljenje trajanja baterije - čak možete odabrati gdje će se točno uštedjeti energija, tako da i dalje možete pristupiti ključnim značajkama koje su vam potrebne.

Uključivanje telefona u "tamni način" također može produžiti trajanje baterije tijekom dana, jer je potrebno manje energije da bi zaslon vašeg telefona bio svjetliji. Za pristup ovome pogledajte Postavke > Zaslon.

6. Održavajte telefon ažurnim

Instaliranje redovitih Android ažuriranja može pomoći u rješavanju problema s pražnjenjem baterije. Ponekad softverske pogreške mogu uzrokovati nepotrebno opterećenje baterije. Kada se to dogodi, programeri objavljuju popravke grešaka za te probleme putem ažuriranja operativnog sustava. Ako svoj telefon održavate ažuriranim, uvijek ćete imati najnovije popravke grešaka, poboljšanja načina rada baterije i poboljšanja performansi.

7. Pratite stanje baterije na svom Nokia telefonu pomoću aplikacije Moj uređaj

Aplikacija Moj uređaj sve je na jednom mjestu za provjeru ispravnosti vašeg Nokia telefona. Jednostavna dijagnostika uključuje stanje baterije, prostor za pohranu, temperaturu uređaja i korištenje podataka. Sve je osmišljeno kako bi vaš uređaj duže živio. Aplikacija Moj uređaj > Stanje baterije > Otvori upravljanje baterijom.

Iz Nokie stiže i nekoliko posebnih ponuda. Naravno, za modele prepoznate po izdržljivim baterijama.

Nokia G10 trenutno ima akcijsku cijenu za samo 119eur koja je dostupna u Spar i Interspar trgovinama do isteka zaliha. Da bi preživjeli obiteljski život, trebate energiju. Puno energije. Srećom, uređaj Nokia G10 ima sve što trebate i bateriju koja traje danima (a ne satima) između punjenja. Veliki zaslon zadržava pažnju vaše djece tijekom cijelog putovanja, a njegovom trostrukom stražnjom kamerom s poboljšanim snimanjem omogućava vam se da uvijek zabilježite posebne trenutke kad god se oni dogode. Isprobajte kombinaciju navedenog s najnovijom inačicom 11 operativnog sustava Android TM 11, dvije godine nadogradnje softvera i tri godine sigurnosnih ažuriranja i imate telefon kojemu ni vrijeme ne može ništa.

Nokia T10 tablet po akcijskoj cijeni od 129 eura prijenosni je tablet prilagođen obiteljima koji streaming, rad ili video pozive čini užitkom, zahvaljujući HD zaslonu od 8 inča i dvostrukim stereo zvučnicima. Rigorozno testiranje izdržljivosti i 3 godine mjesečnih sigurnosnih ažuriranja te zahvaljujući Androidu 12 - s 2 godine ažuriranja OS, kao standardom - vaš će uređaj dulje izgledati kao potpuno nov. Po ovoj je promotivnoj cijeni dostupan u Links, E-kupi i Alo alo do isteka zaliha.