U duhu proslave svog dvadesetog rođendana na Petrovaradinskoj tvrđavi od 13. do 16. kolovoza EXIT sprema i veliko beogradsko zagrijavanje 10. i 11. srpnja pod nazivom „No Sleep Till EXIT"! Na prostoru ispred kolosalnih silosa „Žitomlina" na Dorćolu, tik uz Dunav, nastupit će trenutno najtraženiji DJ duo na svijetu ARTBAT, kojima će to biti prvi međunarodni nastup poslije četiri mjeseca pauze! Bit će to ujedno i prilika da predstave njihov novi planetarni hit „For A Feeling", koji se ne skida sa svjetskih radio stanica još od objave u travnju.

Za tu pjesmu je i David Guetta rekao da je najbolja koju je čuo u 2020, a još u promo razdoblju prije objave vrtjeli su je i Tale of Us, Annie Mac, Pete Tong, Tiesto i stotine drugih svjetskih DJ zvijezda. Ovih dana aktualna je i obrada pjesme u izvođenju Kaleidoscope Orchestra, poznatih po obradi i drugih DJ zvijezda kao što je Skrillex. Uz ukrajinski DJ duo, u subotu 11. srpnja nastupit će još i regionalna DJ ikona Marko Nastić, DJ i producent u usponu Coeus, kao i jedan od bardova beogradske DJ scene posljednjih godina, Kristijan Molnar.

Samo dan ranije, u petak 10. srpnja, ispred silosa „Žitomlina" na Dorćolu nastupit će i maestralni splitski reper Vojko V, popularni beogradski alt-rockeri Artan Lili, alter-punk bend Ide Prester MaiKA, osječki hit treper z++, domaća rap senzacija Spejs Noksi, te nekadašnji DJ iz FAM kolektiva Enzzy i autor najvećeg trap hita prošle godine „Ide gas", Britni! Cijeli vikend zagrijavanja kojim i službeno počinje obilježavanje dvadesetog rođendana Exita, otvorit će misteriozni DJ i svojevrsni zaštitni znak EXIT tima, Lutemania.

Ulaznice od srijede, a EXIT kupcima popust od 50 do 100%!

U srijedu, 17. lipnja točno u podne, na prodajnim mjestima mreže Gigs Tix i u knjižarama Vulkan, ali i online putem stranmice Gigstix.com, stiže prva, izuzetno ograničena količina ulaznica za veliko EXIT zagrijavanje u Beogradu. Cijene ulaznica s 50% popusta iznose 490 dinara za petak i 990 dinara za subotu. Ove cijene će vrijediti samo 24 sata ili do isteka zaliha. Očekuje se velik interes u zemljama regiije za prvi međunardni događaj poslije četiri mjeseca i ulaznicama će se automatski mjenjati cijena kako budu nestajale jer je kapacitet ograničen.

Svi koji imaju ulaznice za EXIT, mogu svoju ulaznicu za prvu noć dobiti potpuno besplatno, uz obveznu prijavu putem ovog kratkog online formulara, a nakon prijave nužno je na događaj ponijeti osobnu iskaznicu kao i EXIT ulaznicu u fizičkoj ili elektronskoj formi, kako bi bila validirana na ulazu i nastavila vrijediti za EXIT u kolovozu. Kupci EXIT ulaznice ostvaruju popust i za subotu, te ih mogu kupiti s čak 50% popusta po cijeni od samo 490 dinara, a koja će rasti, kako bude rasla i cijena bez popusta. Kako bi ostvarili popust, postojeći i budući kupci EXIT ulaznica je potrebno da prate uputstva na stranici Gigstix.com.