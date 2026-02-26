Krema koju dijele bake, mame i kćeri - NIVEA slavi stoljeće legendarne plave limenke

Postoje proizvodi koji nadilaze trendove, generacije i granice - mali rituali njege koji postaju dio obiteljske povijesti. Upravo tu titulu nosi legendarna plava NIVEA krema, čija prepoznatljiva limena kutijica ove godine obilježava 100 godina postojanja.

Priča koja je započela u Hamburgu 1925. godine promijenila je svijet njege kože. Tada je NIVEA dobila novo, odvažno lice - plavu kutiju s bijelim slovima. Dizajn inspiriran jasnoćom, pouzdanošću i bezvremenskom elegancijom zamijenio je dotadašnju žutu Art Nouveau ambalažu i ubrzo postao jedan od najprepoznatljivijih simbola njege, kvalitete i povjerenja na svijetu.

Danas je plava NIVEA kutijica mnogo više od ambalaže - ona predstavlja toplinu, brigu i svakodnevnu njegu koja povezuje generacije. U više od 170 zemalja NIVEA krema dio je svakodnevne rutine milijuna ljudi, a globalno se proda više od četiri omiljene plave kutijice svake sekunde.

Upravo je ta svestranost jedan od razloga zašto je plava NIVEA krema ostala nezamjenjiva bez obzira na vaše godine i razlog primjene. Od klasične hidratacije ruku i lica do intenzivne njege suhih dijelova tijela poput laktova, koljena i peta, mnogi je koriste i kao noćnu masku, podlogu za make-up, njegu nakon brijanja ili zaštitu kože u hladnim i suhim uvjetima. Zahvaljujući bogatoj teksturi koja dubinski hrani kožu i zadržava vlagu, jedna limena kutijica može pratiti cijelu obitelj - od prvih skincare koraka do svakodnevnih rituala njege u odrasloj dobi.

Ono što je nekada bio mali luksuz postalo je univerzalni klasik dostupan svima. Dok je 1925. godine limenka od 150 ml predstavljala značajan trošak, danas je NIVEA krema sinonim za pouzdanu njegu s izvrsnim omjerom cijene i kvalitete - proizvod koji prati kožu kroz sve faze života.

Put plave limene kutijice započinje i danas u Hamburgu, gdje se proizvodi njezina prepoznatljiva ambalaža, nakon čega se isporučuje diljem svijeta i lokalno puni kultnom kremom. Time se spajaju tradicija i globalni doseg - kombinacija zbog koje je NIVEA i dalje vodećim svjetskim brendom njege kože Gledajući u budućnost, NIVEA nastavlja razvijati svoju ikonu u skladu s odgovornim pristupom okolišu. Od 2024. svaka plava kutijica sadrži najmanje 80 % recikliranog aluminija, čime se značajno smanjuje njezin ugljični otisak.

Stoljeće nakon svog nastanka, plava NIVEA krema i dalje ostaje simbol njege koji nadilazi generacije - jer neke se stvari ne mijenjaju - samo postaju još dragocjenije.