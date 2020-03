Naš životni stil sve više liči na život superheroja. Stalno negdje letimo i pokušavamo u što manje vremena obaviti što više stvari. U tom ubrzanom filmu osim što nemamo vremena, nemamo ni potrebe za kompliciranim i teškim make-upom.

NIVEA ima savršeni odgovor na to - uz novi NIVEA Q10 plus 3u1njegujući cushion s koži identičnim koenzimom Q10 i moćnim anti-age učinkom dođite do prirodno lijepe kože u tren oka. NIVEA Q10 plus 3u1 njegujući cushion nježno će prekriti sve nepravilnosti te vam pružiti ujednačen i svjež izgled dok će koenzim Q10, moćni antioksidans koji se prirodno nalazi u našim stanicama vidljivo usporiti učinke starenja. Osim što hidratizira kožu tijekom cijelog dana, njegujući cushion je prilikom svakog nanošenja čini svježom, mekom i glatkom.

Malen i praktičan, novi NIVEA Q10 plus 3u1 njegujući cushion zbog svoje kompaktne veličine stane u svaku torbicu! Sadrži i malo zrcalo pa se tako ten može osvježiti brzo i lako gdje god se nalazili. Jednostavno lagano pritisnite baršunasti aplikator za nanošenje na mali spužvasti jastuk ispunjen toniranom tekućinom za njegu te proširite na lice uz pomoć ogledalca.

Srednja nijansa prekrivajućih obojenih pigmenta prilagodit će se vašem tenu i naglasiti mladenačku blistavost lica. Ukoliko želite intenzivniju prekrivenost jednostavno nanesite NIVEA Q10 plus 3u1 njegujući cushion dvaput ili triput.

Osim što dubinski hidratizira i njeguje kožu, NIVEA Q10 plus 3u1 njegujući cushion štiti kožu od štetnih učinaka UV zračenja zahvaljujući SPF 15 pa će tako vaša koža biti dodatno zaštićena prijevremenog starenja!

Dostupan u srednjoj i tamnoj nijansi, NIVEA Q10 plus 3u1 njegujući cushion nježnorekriva nepravilnosti na vašem licu. Zahvaljujući formuli s koenzimom Q10 usporava učinke starenja i prilikom svakog nanošenja čini kožu mekom i glatkom.

Anti-age učinak za trenutno zaglađivanje bora

Omogućuje hidratizaciju vaše kože tijekom 24 sata

SPF 15 za zaštitu od štetnog UV zračenja

Dostupno od ožujka 2020.

NIVEA Q10 plus 3u1 njegujući cushion, 15 g preporučena mpc 139,90 kn.