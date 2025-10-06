Snaga, autentičnost i ljepota u novoj eri njege kože uz Senidah kao ekskluzivna partnerica NIVEAe

Ususret lansiranju revolucionarne inovacije u njezi kože: NIVEA Cellular Epigenetics seruma, NIVEA s ponosom predstavlja strateško partnerstvo s glazbenom senzacijom i regionalnom ikonom autentičnosti - Senidah koja postaje glas i lice generacije koja redefinira što ljepota danas znači - iznutra i izvana.

Snaga, samopouzdanje, autentičnost i moć transformacije - upravo su to vrijednosti koje kroz ovo partnerstvo dijele i Senidah i revolucionarni NIVEA Cellular Epigenetics serum.

„Često isprobavam različite proizvode za njegu kože, pa brzo prepoznam kada je nešto stvarno dobro. Njega kože mi puno znači, posebno u ovom brzom životu, kada sam često na putu i između brojnih obveza. Zato uvijek pokušavam odvojiti malo vremena za sebe - za opuštanje i brigu o svojoj koži. Oduševljena sam što sam glavna ambasadorica globalnog brenda koji stalno inovira - a najnoviji proizvod, serum Cellular Epigenetics, temelji se na naprednoj znanosti. Kao nekome tko voli otkrivati ​​učinkovite i suvremene proizvode, zadovoljstvo mi je biti dio priče koja donosi nešto novo i relevantno u svijet njege kože. I found a way to turn back time ;)" - poručuje Senidah.

Regionalna zvijezda glazbene scene i zvijezda njege kože udružile su snage - Senidah i NIVEA Cellular Epigenetics serum, revolucionarni anti-age proizvod koji koristi snagu epigenetike, znanosti koja proučava kako životni stil i okoliš utječu na aktivnost naših stanica. Nakon 15 godina istraživanja, NIVEA je razvila jedinstvenu formulu s inovativnim sastojkom EPICELLINE®, koji dokazano preokreće biološku dob kože i potiče njezinu regeneraciju iznutra.

U vremenu kada su standardi ljepote sve stroži, NIVEA i Senidah šalju jasnu poruku svima koji su barem jednom poželjeli vratiti vrijeme unatrag: budite svoji, njegujte sebe i svoju kožu - jer putovanje kroz vrijeme možda je nemoguće - ali uz NIVEA Cellular Epigenetics serum vaša koža to sada može.

Doživite snažniju rutinu pomlađivanja kože uz naprednu formulu NIVEA Cellular Epigenetics seruma koji kombinira moć EPICELLINE® sastojka s tri vrste hijaluronske kiseline za intenzivan anti-age učinak: