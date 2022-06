Veličanstveni Nick Cave & The Bad Seeds na INmusic festivalu #15 još jednom potvrdili posebnu vezu s hrvatskom publikom!

Nick Cave & The Bad Seeds svojim su povratkom na jarunsku pozornicu INmusic festivala dodatno začinili slavljeničko, 15. izdanje našeg najvećeg open-air festivala.

Jedan od najintenzivnijih i najuzbudljivijih glazbenih sastava današnjice svoj status je itekako potvrdio pred nikad većim brojem publike na Jarunu. U čak dva i pol sata koncerta odsvirali su presjek svojih najvećih hitova objavljenih na 17 albuma koje je publika od početka do kraja s njima uglas pjevala, a tražila se i pjesma više. "Get Ready for Love" i "There She Goes, My Beautiful World" pjesme su kojima je ovaj vrhunski glazbenik otvorio koncert te je odmah rasplesao tisuće ljudi koji su se okupili pred glavnom pozornicom INmusica.

"From Her to Eternity", "O Chlidren", "Jubilee Street", "Red Right Hand" te "Into My Arms", samo su neke od pjesama koje su se orile Jarunom drugoga dana INmusica.

Prije Nicka Cavea i njegovih Bad Seedsa, glavnom pozornicom prohujali su energični White Lies koji su također oduševili sve okupljene. "Farewell to the Fairground", "Unfinished Business", "Tokyo" "Death" i "Bigger Than Us" hitovi su kojima su ponovno posjetili Zagreb nakon nekoliko godina te si osigurali povratak. Amadaou & Mariam donijeli su dašak afričkog zvuka na jarunsku pozornicu, a publika je imala priliku pogledati sjajni domaći bend Porto Morto te Šumski, Neon Iglu, Daliborovo Granje, Malady Lane, Neon Wife, Freaktion, Tus Nua te Rebel Star.

Nakon glavnih zvijezda večeri program INmusic festivala #15 nastavio se uz energične Dry Cleaning te na VJ programu Tesla Tower Stagea i DJ-eve na Šumi Striborovoj, Silent Partyju te Night Stageu, ali i karaokama. Headlineri trećeg dana INmusic festivala su Deftones, a u četvrtak pred publiku stižu Kasabian.

Ulaznice za INmusic festival možete nabaviti u službenom INmusic webshopu.