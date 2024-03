Nick Cave & The Bad Seeds najavljuju svoju prvu turneju po Velikoj Britaniji I Europi od 2017. s 27 nastupa u 17 zemalja ove jeseni. Bend se naširoko smatra jednim od najvećih izvođača uživo stoga će najavljeni nastupi biti jedni od najiščekivanijih u 2024. godini.

Turneja počinje 24. rujna u Oberhausenu u Njemačkoj I završava u Parizu 17. studenog, a datumi uključuju i 6 nastupa diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Turneja će uslijediti nakon izdavanja njihovog 18. studijskog albuma "Wild God" 30. kolovoza. Novi album najavljen je prošlog tjedna uz objavu naslovne pjesme.

"Nikad ne razmišljam o tome kako će ploča izaći uživo, to mi nikad, nikada ne pada na pamet. Proces pisanja stihova previse je težak da bi se takve ideje uzele u obzir. Ali, kada slušam "Wild God" mislim da stvarno možemo napraviti nešto epsko s ovim pjesmama uživo. Stvarno smo uzbuđeni zbog toga- ploča jednostavno izgleda kao stvorena za pozornicu." - izjavio je Nick.

Bend će svirati novi material zajedno sa pjesmama svog velikog kataloga.

Support bandovi diljem turneje biti će Dry Cleaning, The Murder Capital koji dolaze u Zagreb, Black Country I New Road.

Album koji će biti objavljen 30. Kolovoza ima naslovnu pjesmu "Wild God" koju možete poslušati ovdje: LISTEN

"Nadam se da će album imati učinak na slušatelje kakav je imao na mene"- kaže Cave.

"Grune iz zvučnika i ja sam potopljen s njim. To je komplicirana ploča, ali je također duboko I radosno zarazna. Nikada nema masterplana kada snimamo. Ploče zapravo odražavaju emocionalno stanje pisca I glazbenika koji su ih svirali. Slušajući ovo, ne znam, čini se da smo sretni."

Kroz deset pjesama bend pleše između konvencije I eksperimentiranja, skrećući ulijevo I zaobilazeći smjerove koji povećavaju bogatstvo slika I emocija u Caveovim pričama koje dišu dušu. To je zvuk grupe ohrabrene ponovnim povezivanjem I poletom. Postoje trenuci koji se s nježnošću dotiču prošlosti Bad Seedsa, ali oni su prolazni I služe samo za prožimanje nemilosrdnog I nemirnog kretanja benda prema naprijed.

Producirali su ga Cave I Warren Ellis, a miksao David Fridman. Cave je počeo pisati album na Novu godinu 2023. sa sesijama u Miravalu u Provansi i Soundtreeju u Londonu, Bad Seedsi su dodali svoju jedinstvenu alkemiju uz dodatne nastupe Colina Greenwooda ( bas) i Luisa Almau ( gitara s najlonskim žicama, akustična gitara)

"Wild God.. nema zajebavanja s ovom pločom. Kad udari, pogodi. Podiže te. Pokreće vas. Volim to u vezi toga." - Nick Cave

"Wild God" će biti objavljen u partnerstvu s Play It Again Sam streamingom, na CD-u te na standardnom I ograničenom izdanju vinila.

Popis pjesama je sljedeći:

1. Song of the Lake

2. Wild God

3. Frogs

4. Joy

5. Final Rescue Attempt

6. Conversion

7. Cinnamon Horses

8. Long Dark Night

9. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

10. As the Waters Cover the Sea

Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su od petka, 22. ožujka od 10 sati putem stranice www.eventim.hr , dok su za koncerte u ostatku Europe dostupne na https://www.nickcave.com/tour-dates/

Prijavi se na Nick Cave & The Bad Seeds mailing listu ovdje here za posebnu Artist pretprodaju koja počinje u srijedu, 20. ožujka u 10 sati.