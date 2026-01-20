Muzeji su među vizualno najdojmljivijim prostorima na svijetu, u kojima se susreću kultura, kreativnost i znatiželja. Uz 33 %* hrvatskih putnika koji ove godine planiraju posjetiti kulturne atrakcije, interes za iskustva ispunjena umjetnošću i učenjem nastavlja rasti. Ove destinacije nude puno više od atraktivnih kulisa: riječ je o poticajnim, kulturno relevantnim prostorima u kojima obitelji i putnici svih generacija mogu zajedno istraživati i učiti. Uoči Dana selfieja u muzeju, koji se ove godine obilježava 21. siječnja, Booking.com slavi muzeje koji putovanja pretvaraju u živopisni foto-album, od avangardne arhitekture do kaleidoskopskih galerija i širokih panoramskih pogleda.

Graz, Austrija

U austrijskoj kulturnoj prijestolnici pod zaštitom UNESCO-a, Kunsthaus Graz od milja nazvan „Dobroćudni izvanzemaljac" koji privlači poglede svojom sjajnom, futurističkom, biomorfnom formom. Njegove duboko plave plohe i zakrivljena silueta nude futurističke prizore za fotografiranje i prije ulaska u muzej. Razigrani, svjetlom ispunjeni interijeri i interaktivne instalacije potiču kreativnost iz svakog kuta.

Sam Graz doima se poput umjetničke skice oživljene u prostoru. Njegova pastelna dvorišta, barokna pročelja i popločane ulice nude bezbroj šarmantnih kadrova. Za panoramski prizor poput razglednice, putnici se mogu uputiti na brežuljak Schlossberg, uhvatiti kadar poznatog tornja sa satom Uhrturm ili pozirati na Murinselu, futurističkom plutajućem otoku u središtu grada.

Gdje odsjesti: Svega nekoliko koraka od muzeja, Grand Hôtel Wiesler spaja klasični karakter s modernim dizajnom. Od elegantnih soba do profinjenog restorana, svaki je detalj pažljivo osmišljen, čineći ovaj hotel chic bazom za istraživanje umjetničkog dijela Graza.

Kairo, Egipat

Slojevi povijesti Kaira stvaraju grad nezaboravnih prizora, a Veliki egipatski muzej njegov je najnoviji kulturni dragulj. Udaljen svega nekoliko trenutaka od piramida u Gizi, muzej se ističe upečatljivim suvremenim dizajnom koji se otvara u prostrane galerije ispunjene monumentalnim kipovima, drevnim artefaktima i blagom Tutankamona. Njegova elegantna arhitektura i impresivni interijeri odražavaju spoj starog i novog koji definira grad, stvarajući dinamičnu kulisu za kulturno istraživanje i učenje za cijelu obitelj.

Nedaleko od muzeja, putnici mogu prošetati Starim Kairom ili se diviti bogato ukrašenim kupolama džamije Al-Rifa'i, koji se uz živopisne tržnice i stare uličice pretvaraju u savršenu uličnu fotografiju. Za kraj, krstarenje Nilom u zalazak sunca obavija grad toplim, zlatnim svjetlom.

Gdje odsjesti: U The Muse Pyramids Lodge hotelu gosti se bude uz bezvremensku siluetu piramida u Gizi. Moderne, elegantno uređene sobe i krovna terasa osmišljena za široke poglede čine ovaj smještaj idealnim mjestom za nezaboravne fotografije.

Seattle, Washington, SAD

U samom srcu Seattlea, Chihuly Garden and Glass poznat je po snažnim bojama, svjetlima i kreativnosti - muzej koji kao da je stvoren za nezaboravne fotografije. Staklenik (Glasshouse), sa svojim visokim stropom i monumentalnom visećom skulpturom, sjaji u pozadini tornja Svemirska igla (Space Needle), stvarajući dramatičnu kulisu za slikovite selfieje, ispunjene umjetnošću.

Na otvorenom, vrt spaja staklene forme s bujnim zelenilom, gdje se odvažni oblici i blistave boje mijenjaju sa svakom promjenom prirodnog svjetla. Izvan muzeja, karakter Seattlea dolazi do punog izražaja. Prošećite štandovima Pike Place Marketa, istražite obalu s pogledom na gradski horizont ili otkrijte kreativne ulice četvrti Capitol Hill.

Gdje odsjesti: The Paramount Hotel smješten je u samom središtu živahnog centra Seattlea, na kratkoj pješačkoj udaljenosti od Pike Place Marketa, obale i samog muzeja Chihuly Garden and Glass. Svijetle, moderne sobe pružaju ugodan predah nakon dana ispunjenog istraživanjem grada. Uz elegantno predvorje, café i jednostavan pristup kulturnim znamenitostima Seattlea, ovaj hotel savršena je polazna točka za otkrivanje kreativnosti i energije grada.

Humlebæk, Danska

S pogledom na blistavi tjesnac Øresund, Muzej moderne umjetnosti Louisiana doživljaj je nalik nordijskom snu. Njegove čiste linije, stakleni hodnici i travnjaci prošarani skulpturama uokviruju more na način koji jednostavno poziva na fotografiranje. Muzej je dobio ime po vili „Louisiana" u kojoj se nalazi. Naziv je dodijelio izvorni vlasnik u čast svoje tri supruge, koje su se sve zvale Louise, a danas spaja povijest i suvremenost. Unutrašnjost donosi spoj minimalističkih galerija i snažnih djela moderne umjetnosti, stvarajući upečatljive kontraste idealne za kreativne fotografije. Izvan muzeja, obalni šarm Humlebæka preuzima glavnu ulogu. Pješčane plaže, mirne lučice i dizajnerski orijentirane trgovine selu daju prirodno fotogeničan ugođaj.

Kako bi okusili regiju, ), na imanju i u farm shopu Krogerup, putnici će pronaći savršeno mjesto za predah nakon šetnje uz more i kušanje lokalnih specijaliteta poput frikadellera, mesnih okruglica posluženih s pire-krumpirom i umakom, ili smørrebrøda (sendviča s jednom šnitom kruha).

Gdje odsjesti: Udaljen svega par kilometara, apartman The Guest House nudi miran seoski boravak sa svijetlim, udobnim sobama i tihom vrtnom terasom. Besplatan najam bicikala omogućuje gostima da se lako odvezu do muzeja ili istraže obalu uz pogled na Øresund.

Samut Prakan, Tajland

U Samut Prakanu, upečatljiva arhitektura i drevne tradicije stapaju se u živopisno vizualno igralište. Muzej Erawan, okrunjen golemim troglavim slonom, pravi je magnet za fotografe. Riječ je o znamenitosti koju je nemoguće zaobići, jednako impresivnoj izvana kao i iznutra. Njegove vitražne kupole, spiralne stepenice i šareni mitološki motivi stvaraju bogate, gotovo filmske kulise.

Nedaleko se nalazi i Drevni grad Muang Boran, koji se otkriva poput enciklopedije tajlandske povijesti na otvorenom, s paviljonima, hramovima i mirnim vrtovima savršeno uklopljenima u panoramske kadrove. Nakon dana provedenog u istraživanju, živahne noćne tržnice regije i zalasci sunca uz obalu donose dodatnu dozu čarolije.

Gdje odsjesti: Leon Lasalle Hotel & Residences spaja modernu udobnost s autentičnom tajlandskom toplinom, nudeći prostrane sobe i elegantan bazen na krovu. Njegova izvrsna lokacija omogućuje jednostavno kretanje između najfotogeničnijih atrakcija Samut Prakana, uz povratak u mirno i moderno okruženje.