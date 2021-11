Nestlé kategorija hrane od ove je godine bogatija za niz inovacija, a posljednja u nizu na hrvatskom tržištu je linija proizvoda na biljnoj bazi Garden Gourmet

Nestlé je proširio svoj asortiman GARDEN GOURMET linijom proizvoda baziranih na namirnicama od 100% biljnog porijekla. Na hrvatskom tržištu od sada su dostupni GARDEN GOURMET medaljoni, veganske okruglice, fileti i burger za maloprodaju i ugostiteljske objekte.

„Bez obzira na to biraju li naši kupci biljnu prehranu iz zdravstvenih razloga, etičkih i vjerskih uvjerenja, osobnih preferencija ili brige o okolišu, Nestlé je tu da ih podrži u njihovom izboru. GARDEN GOURMET proizvodi su na bazi soje koja nije genetski modificirana te sadrže širok izbor povrća i žitarica. Izvrstan okus je i dalje ključan, on izaziva sreću i zadovoljstvo te nam nikada nije bio kompromis", izjavila je Renata Matusinović, izvršna direktorica kategorije hrane Nestlé za tržište Jugoistočne Europe.

Nestlé, osim beskompromisne kvalitete i okusa svojih proizvoda, ubrzava svoje putovanje prema održivoj proizvodnji kako bi postao vlasnik certifikata ugljične neutralnosti do kraja 2022. godine. Zato se u pripremi GARDEN GOURMET proizvoda koristi protein soje, koji ima ugljični otisak do 80 puta manji od proteina životinjskog podrijetla. Također, GARDEN GOURMET pakiranja se u potpunosti mogu reciklirati, što Nestlé približava cilju da do 2025. godine 100 % ambalaže Nestlé proizvoda bude moguće reciklirati i ponovno upotrijebiti, s posebnim naglaskom na izbjegavanje plastičnog otpada.

„Naše su inovacije proizvoda usredotočene na superioran okus, nutritivna svojstva i dobrobit prema planeti. Neprestano istražujemo i težimo pomicanju granica mogućeg, kad je u pitanju prehrana. Hrvatski potrošači vrlo dobro poznaju Nestlé proizvode i njihovu kvalitetu te prepoznaju kontinuiran rad na poboljšanju hranjivih vrijednosti proizvoda kao i predanost koju imamo kad je riječ o pozitivnom utjecaju na okoliš. Novosti koje smo uveli u 2021. godini vrlo su dobro prihvaćene te vjerujemo da ćemo i s asortimanom GARDEN GOURMET opravdati očekivanja potrošača", kazao je Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor kompanije Nestlé za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju.

Nestlé je u protekle tri godine reformulirao recepture cjelokupnog asortimana hrane, poštujući želje potrošača da proizvodi na koje su navikli i dalje ostanu jednako ukusni, ali i zdraviji, s manje soli i šećera, bez umjetnih boja, te da su iz održivih izvora. GARDEN GOURMET asortimanom proizvoda, približio se i potrošačima koji u svakodnevnom životu odabiru proizvode sačinjene isključivo od biljnih namirnica.

Više informacija pronađite na gardengourmet.com.