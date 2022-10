Ovisnost o čitanju loših vijesti loša je navika koju znanstvenici opisuju kao neprestano surfanje u bespućima negativnih vijesti... što sigurno ne može biti dobro za zdravlje

Pretjerano čitanje loših vijesti može biti destruktivno za naše zdravlje, kako fizičko tako i mentalno, piše The Guardian. Loših vijesti u medijima ne nedostaje, a nova istraživanja sugeriraju da kompulzivni poriv za surfanjem internetom i čitanjem sve češćih loših vijesti može dovesti do velikih zdravstvenih problema.

Ovisnost o čitanju loših vijesti loša je navika koju znanstvenici opisuju kao neprestano surfanje u bespućima negativnih vijesti te, iako su one same po sebi vrlo depresivne i demotivirajuće, studija pokazuje da se sve veći broj ljudi navukao na njih.

Istraživanje objavljeno u časopisu Health Communication tako je otkrilo kako je 16.5 posto od preko tisuću ispitanih ljudi pokazalo znakove "ozbiljno problematične" potrošnje vijesti, što je dovelo do veće razine stresa, tjeskobe i lošeg zdravstvenog stanja u cjelini.

Kod ovih pojedinaca dolazi do začaranog kruga u kojem, umjesto da ih prestanu čitati, negativne vijesti zapravo postaju njihova opsesija te ne mogu prestati provjeravati niti ažurirati stranice koje se bave izvještavanjem o spomenutim događajima.

To rade kako bi zadovoljili svoju emocionalnu uznemirenost, a umjesto da je smire, ona zapravo sve više raste. To im ne pomaže jer što više provjeravaju vijesti, to one sve više počinju utjecati na druge aspekte njihovog života

Ukratko - ne čitajte vijesti... ionako nema ništa pametno u njima, otiđite u šumu i šetajte, to je zdravije...