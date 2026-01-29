67% kupaca automobila ne vjeruje onome što prodavatelji kažu

Iako je automobil moguće kupiti online, većina se kupaca ne usuđuje zaključiti kupnju, a da prethodno ne vidi vozilo uživo. Prodavatelji često uvjeravaju kupce da vozilo ima „čistu" i dobro dokumentiranu povijest, ali takve tvrdnje rijetko ulijevaju potpuno povjerenje.

Taj trend otkriva dublji problem: istraživanje carVerticala, tvrtke za podatke o automobilima, provedeno na 21.000 korisnika, pokazuje da dvije trećine kupaca ne vjeruje prodavateljima. Budući da kupci zahtijevaju veću transparentnost na tržištu rabljenih automobila, prodavatelji se također moraju prilagoditi.

Dvije trećine prodavatelja kupcima predočuje digitalne podatke o automobilu

Anketa tvrtke carVertical pokazala je da 67% prodavatelja automobila tvrdi da su potpuno iskreni i dijele cjelokupnu povijest vozila, čak i one neugodne dijelove. Međutim, isti postotak kupaca, njih 67%, kaže da od samog početka ne vjeruje prodavateljima. Drugim riječima, prodavatelji možda smatraju da su transparentni, ali kupci nemaju takav dojam.

Mnogi su kupci u prošlosti imali loša iskustva i kupili automobile s ozbiljnim nedostacima ili manipuliranom kilometražom. Mnogo takvih slučajeva rezultiralo je općim nepovjerenjem i povećanom opreznošću kupaca.

Svjesni te nepovjerljivosti, 71% prodavatelja spremno je dati broj šasije na zahtjev, kako bi kupci mogli sami provjeriti vozilo.

„Promjene u navikama kupaca i potreba za transparentnošću potiče prodavatelje da budu iskreniji u vezi s poviješću automobila. Prodavatelji znaju da su kupci dobro upoznati s digitalnim alatima koji otkrivaju prošlost vozila. Povjerenje i reputacija ključni su u kupoprodaji rabljenih automobila i u konačnici pomažu ostvariti prodaju", kaže Matas Buzelis, automobilski stručnjak tvrtke carVertical.

9 od 10 vozača ne bi kupilo automobil bez probne vožnje i fizičkog pregleda

Iako kupnja od privatnog prodavatelja obično zahtijeva više opreza, rezultati ankete pokazuju da su preferencije kupaca različite. 35,6% ispitanika izjavljuje da im je svejedno od koga kupuju automobil, 35% njih preferira privatne prodavatelje, a 29,4% ispitanika bira autosalone za kupnju automobila. To znači da jamstva koja nude tvrtke, barem onako kako ih kupci doživljavaju, još nisu dovoljno snažna da zavladaju tržištem.

Kada je riječ o podrijetlu vozila, 39,2% kupaca daje prednost automobilu s domaćeg tržišta zbog lakše provjere povijesti automobila i manjeg rizika skrivenih nedostataka. Međutim, udio kupaca koji preferiraju vozila iz uvoza (25,5%) nije znatno manji, a 35,2% kupaca izjavljuje da im podrijetlo automobila uopće nije važno.

Budući da države ne razmjenjuju podatke o automobilima, automobili iz uvoza su rizičniji, zbog čega su informacije o vozilu ključne za kupce.

„Unatoč razvoju digitalnih alata, kupci i dalje inzistiraju na probnoj vožnji i fizičkom pregledu pri kupnji rabljenog vozila. To znači da, iako proces kupnje započinje online, konačna se odluka donosi tek nakon susreta uživo i fizičke provjere. Digitalna izvješća služe kao alat za predselekciju i pregovaranje, a ne kao zamjena za pregled automobila uživo", objašnjava Buzelis.

Dvije trećine kupaca (65,7%) vjeruje vlastitoj procjeni i odlučuje se samostalno pregledati automobil, dok 23,1% kupaca radije obavlja pregled s prodavateljem. Većina prodavatelja (70,5%) kaže da bi pristala na pregled, ali dio njih inzistirao bi da se pregled obavi u njima poznatom autosalonu ili servisu.

Međutim, dogovaranje pregleda iziskuje dodatno vrijeme i njime se mogu otkriti nedostaci koji snižavaju traženu cijenu. Upravo zato prodavatelji ovu opciju rijetko nude samoinicijativno. Čak 75% anketiranih kupaca izjavilo je da im prodavatelj nije ponudio nikakav pregled.

Ukorijenjeno nepovjerenje prema prodavateljima utječe na ponašanje kupaca pri kupnji automobila

Prema rezultatima istraživanja tvrtke carVertical, kupci tretiraju izvješća o povijesti vozila kao alat za predselekciju i 43,2% kupaca pribavi izvješće prije nego što pogledaju automobil. Tako kupci mogu na samom početku eliminirati rizična vozila. Nakon što dobiju podatke, oni im služe kao moćno sredstvo za pregovore. Čak 74,1% kupaca upotrebljava izvješće kako bi dogovorili konačnu cijenu. Time se potvrđuje da digitalna transparentnost kupcima pruža sigurnost i prednost u pregovorima.

Kupci se pri čitanju izvješća usredotočuju na podatke važne za sigurnost i dugoročne troškove. Najviše se cijene zapisi o šteti ili fotografije (41,1%) i stvarna kilometraža, što jasno pokazuje potrebu za informacijama kojima se onemogućuju ozbiljne prevare.

Povijest automobila kupci provjeravaju prvenstveno kako bi saznali njegovo stvarno stanje (48,2%) i kako bi se uvjerili da prodavatelj govori istinu (41,3%). Time kupci stječu sigurnost potrebnu za konačnu odluku o kupnji.

„Današnji su kupci dobro upoznati s digitalnim alatima, ali i dalje se oslanjaju na fizički pregled automobila. Dugotrajno nepovjerenje prema prodavateljima naglašava važnost digitalne transparentnosti u poboljšanju stanja tržišta rabljenih automobila", zaključuje Buzelis.