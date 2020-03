Udruge Mreže za zaštitu životinja upozoravaju na potrebe pasa i mačaka za vrijeme pandemije - psi i mačke ne prenose koronavirus, no trebaju našu pomoć u ovo krizno vrijeme

52 udruge Mreže za zaštitu životinja koje se svakodnevno brinu o velikome broju napuštenih životinja napominju da je Svjetska zdravstvena organizacija jasno naglasila da psi i mačke ne mogu oboljeti od novog koronavirusa COVID-19 i da ne mogu zaraziti ljude tim virusom, na što je upozorilo i hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede. Stoga pozivaju sve skrbnike kućnih ljubimaca da ne napuštaju svoje pse i mačke, nego da slušaju stručnjake i ponašaju se odgovorno prema životinjama o kojima skrbe!

„Zbog novonastale situacije i pridržavanja naloženih mjera, a koje obuhvaćaju smanjenje kontakata i kretanja, mnoga skloništa za napuštene životinje također moraju zatvoriti svoja vrata za posjetitelje i potencijalne udomitelje. Za životinje u skloništima to znači da neće biti udomljavanja, a za one koje na ulici čekaju svoje mjesto u skloništu znači da ga neće dobiti. To nas tim više obvezuje na još veću odgovornost prema životinjama. Stoga udruge Mreže za zaštitu životinja pozivaju sve da budu dio rješenja, a ne dio problema: ne napuštajte svoje kućne ljubimce, kastrirajte ih i ne kupujte pse, mačke i druge životinje, nego ih udomite i time spasite više života", izjavila je pravnica Ivana Lunka iz udruge Prijatelji životinja koja koordinira Mrežu za zaštitu životinja.

Prijatelji životinja podsjećaju da je odavno poznato da kućni ljubimci blagotvorno djeluju na zdravlje ljudi te im smanjuju stres i anksioznost, štite srce i čuvaju ih od alergija. Stoga sada, kada mnogi rade od kuće ili su u samoizolaciji, pozivaju sve da iskoriste vrijeme i provedu ga u opuštanju sa svojim kućnim ljubimcima. Upravo oni mogu biti lijek protiv stresa i panike jer znamo da mačje predenje snižava krvni tlak i otkucaje srca, dok šetnja psa osigurava nekoliko puta dnevno boravak na svježem zraku.

„Pri šetanju pasa treba se, naravno, pridržavati svih preporučenih mjera zaštite koje situacija nalaže. To uključuje pranje ruku nakon šetnje, često mijenjanje i pranje odjeće, pranje njihovih šapa nakon šetnje i slično. Savjetuje se da se ide u šetnju kada nema gužvi, da se zaobilaze drugi ljudi te da šetnja bude kraća, barem tijekom sljedećih nekoliko tjedana", navodi Ivana Lunka pozivajući na odgovornost.

Dodaje da osobama koje ne mogu ili ne smiju izlaziti jer su kronični bolesnici i starije osobe trebamo ponuditi svoju pomoć, kako u drugim stvarima tako i za šetanje pasa. U slučaju nužnosti ulaska u samoizolaciju bilo bi dobro da skrbnici, ako nemaju ukućane koji bi prošetali psa, do završetka samoizolacije privremeno zbrinu psa kod rođaka, prijatelja ili u hotelima i pansionima za ljubimce.

Napominje i da bi trgovine koje prodaju specijalnu hranu i lijekove za kućne životinje trebale ostaviti mogućnost prodaje takvih nužnih proizvoda, barem putem dostave. To se odnosi na proizvode koji su nužni za životinje koje imaju zdravstvene probleme, a kojih nema u običnim trgovinama.

Prijatelji životinja i ostale udruge Mreže za zaštitu životinja apeliraju na sve da, u situaciji koja od svih nas zahtijeva još veću odgovornost i kada smo zaokupljeni vlastitom sigurnošću, mislimo i na svoje kućne ljubimce, ali i na životinje u skloništima čije udomljavanje će sada biti otežano te na one napuštene. Zaključuju da je, osim skrbi za svoje kućne ljubimce, dobro upravo sada pokazati društveno odgovorno ponašanje i odlučiti se na udomljavanje životinja umjesto njihove kupnje.