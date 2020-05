Prijatelji životinja diljem Hrvatske postavili živopisne jumbo plakate sa snažnim porukama

Udruga Prijatelji životinja postavila je diljem Hrvatske 60 jumbo plakata koji svojim simpatičnim i živopisnim vizualima i snažnim porukama izazivaju sve koji vole životinje da to i pokažu. „Sve koji se prijave na Vege izazov putem prijavnice na www.veganopolis.net u sljedećih 30 dana svakodnevno ćemo opskrbljivati mnoštvom edukativnih informacija, zanimljivosti, savjeta i recepata jednostavnih i ukusnih biljnih jela kroz koje će se upoznati s prednostima veganstva za životinje, planet i vlastito zdravlje", najavljuju Prijatelji životinja.

Kažu da će nekima pozornost privući majušno pile s mačjim ušima i porukom na plakatima: „Ne mijaučem, ali želim živjeti", a nekima dražesni praščić sa psećim ušima i porukom: „Ne lajem, ali želim živjeti". Neke će zaintrigirati kravica koja poručuje da je njezino mlijeko za njezino dijete pa neka zato svi probaju Vege izazov, dok će druge dirnuti umiljato janje koje nas poziva da pokažemo koliko volimo životinje.

„Zar vas ne preplave osjećaji sreće, ljubavi i nježnosti kada vidite pse i mačke kako se igraju? Sve nas opusti kada dođu do nas, dodirnu nas mokrom njuškicom, poližu u znak ljubavi i zahvalnosti; kada spavaju u najsmješnijim pozama, a opet izgledaju kao mali anđeli; kada nas nasmiju do suza svojim nestašlucima i kada se najviše od svih vesele našem dolasku kući. Kada bismo živjeli s kravom, pilićem, janjetom, svinjom ili bilo kojom drugom životinjom koju većina doživljava samo kao hranu, doživjeli bismo isto iskustvo. Životinje nas prihvaćaju i vole onakve kakvi jesmo bez obzira na spol, boju kože, vjersku ili nacionalnu pripadnost. Od njih možemo naučiti i kako postati bolji ljudi koji neće jedne životinje maziti, a druge jesti jer sve one vole život i slobodu kao i mi", podsjećaju Prijatelji životinja.

Dodaju da svi znamo da krave, pilići, svinje, koze, ovce, guske, patke, ribe i druge životinje imaju jednaku potrebu kao i ljudi za ljubavlju, društvom i potomstvom. Jednako osjećaju radost, sreću, tugu i bol, znatiželjne su i inteligentne, vole se igrati i pokazuju zahvalnost, pa čak i sram. „Kao što volimo pse i mačke, pokažimo da volimo i druge životinje. Pustimo ih da veselo trče po zelenim livadama ili plivaju u modrim morima, osjete toplinu sunca na svojoj koži i svježi zrak u svojim plućima. Ne otimajmo mlijeko telećima, jaja kokama, meso svinjama i med pčelama. Odaberimo moć koju imamo za stvaranje sretnijeg svijeta i za njih, u kojemu nema mjesta za okrutnost, mučenje, patnju i smrt", apeliraju Prijatelji životinja.

Zaključuju da je prijava na Vege izazov ujedno početak putovanja prema suosjećajnijem, solidarnijem i nesebičnijem životu koji donosi prednosti za sve. Više informacija o veganstvu i vizuali jedinstvenih jumbo plakata, koji se izravno obraćaju ljudima potičući ih na razmišljanje i preispitivanje prehrambenih navika, nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.