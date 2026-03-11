Investitori poručili da su važniji od građana, a otpor megafarmama raste te se najavljuje novi prosvjed

Tijekom tematske sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode o više od 20 planiranih projekata megafarmi i klaonica pilića, dogodio se trenutak koji je skoro prošao ispod radara, iako je snažno obilježio cijelu raspravu. Nakon što je predsjednica Odbora Dušica Radojčić predstavnicu investitora Suzanu Audić Vuletić nekoliko puta upozorila na kraj izlaganja, Audić Vuletić odgovorila je: „Mislim da smo ipak važniji od građanske inicijative." Dok su predstavnici investitora ustajali kako bi napustili sjednicu, sazvanu upravo kako bi svi dionici ravnopravno iznijeli svoje argumente prema unaprijed utvrđenim pravilima, sa stola se mogla čuti opaska: „Pravila ne vrijede za vas?", na što je uslijedio odgovor: „Ne."

Na postupke investitora u svojem izlaganju tijekom sjednice osvrnuo se Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja: „Moram priznati da su me jako pogodile riječi investitora da su oni važniji od građanskih inicijativa koje predstavljaju građane. Pa po tome onda građani nisu važni, a ovaj Sabor i mi okupili smo se ovdje upravo zbog građana. Da, građani su najvažniji i nedopustivo je podcjenjivati ih i smatrati glupima zato što traže svoje ustavno pravo na čisti zrak, čistu vodu i budućnost u kojoj mogu imati djecu. Imamo pravo reći NE investicijama koje nas uništavaju. To pravo imaju građani, ali dužnost da to kažu imaju i lokalne, regionalne, a najviše državne institucije. Zato zahtijevamo nacionalnu odluku kojom će se utvrditi da ovakvi, ali i slični megaprojekti, jednostavno nisu dobrodošli, kao što su odlučile i druge države jer ne žele takve projekte blizu svojeg doma. Ako nešto ne bismo napravili ni neprijatelju, zašto bismo to radili vlastitim ljudima koje trebamo štititi?"



Obustavljen postupak za sisačku klaonicu, no opasnost nije prošla

Dan prije sjednice, na službeni zahtjev Zelene akcije, Prijatelja životinja i građanske inicijative „Siščani ne žele biti Smetlišćani", Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije obustavilo je postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku jer projekt nije usklađen s prostornim planom Grada Siska. Organizatori ističu da je riječ o važnom trenutku, ali i upozoravaju da je posebno zabrinjavajuće što su na takve nepravilnosti morali upozoravati građani i udruge umjesto da ih nadležne institucije same pravodobno prepoznaju i zaustave. Podsjećaju i da je riječ o samo jednom od više od 20 poznatih projekata te da opasnost nipošto nije prošla:

„Ovi su zahvati umjetno razdvojeni kako bi se nizom pojedinačnih procjena utjecaj prikazao lokalnim i manjim od stvarnoga i, ono što je ne manje bitno, kako bi se lokalnim zajednicama otežalo ostvarivanje njihova prava na sudjelovanje u donošenju odluka o ovome pitanju", poručio je Enes Ćerimagić, pravnik i potpredsjednik Zelene akcije.

Napomenuo je da planirani kompleksi predstavljaju promjenu koncepta koja nije u skladu sa strateškim dokumentima ni s postojećom praksom u Republici Hrvatskoj.



Nove građanske inicijative izvan Sisačko-moslavačke županije

„Ako farme ostanu, klaonica se i dalje može graditi na drugoj lokaciji, a nova rješenja za projekte pojavljuju se i u drugim dijelovima Hrvatske. Građanske inicijative iz Ludbrega, Legrada i Ivanić-Grada, u kojima se također planira izgradnja megafarmi dvaju investitora, već su se pridružile zajedničkom otporu i pozivaju na potpisivanje peticije za njihovo područje, a potpisivanje peticije protiv kompleksa u Sisačko-moslavačkoj županiji i dalje traje. Novi projekti stalno izlaze na vidjelo, što pokazuje da nitko nije siguran od širenja ovakvog modela", upozorava Snježana Sužnjević Vago iz građanske inicijative „Siščani ne žele biti Smetlišćani".



Glasnik „Spasimo srce Hrvatske" i najava prosvjeda

„Sve dosad ukazivalo je na to da se za ove investitore pravila tumače drukčije nego za građane. Od načina vođenja postupaka do odnosa prema javnosti, poruka je bila ista - da je njihov profit važniji od zdravlja, okoliša i budućnosti ljudi u Hrvatskoj. To nećemo dopustiti! Pozivamo sve da se pridruže novom prosvjedu protiv megazla koje se pokušava nametnuti Hrvatskoj, 25. travnja 2026. u Sisku", poručuju organizatori koje je poduprijelo i više od 160 organizacija civilnoga društva.

E-glasnik građanskih inicijativa Sisačko-moslavačke županije „Spasimo srce Hrvatske" i više informacija o planiranim projektima mogu se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.