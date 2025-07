Naklada Neptun s radošću najavljuje dolazak romana Oduvijek ti, prijevoda popularnog djela Regretting You američke autorice Colleen Hoover.

O knjizi: Priča o obitelji, izdaji i novim počecima

Oduvijek ti prati živote Morgan Grant i njezine kćeri Clare, čiji se svijet okreće naglavačke nakon neočekivanog tragičnog događaja. Morgan, koja je cijeli život gradila na sigurnosti i predvidljivosti, suočava se s izdajom koja je prisiljava da preispita sve što je mislila da zna. Clara, s druge strane, zaljubljena u dečka koji joj donosi više problema nego sreće, pokušava pronaći svoj put kroz kaos i tragediju koja je teško uzdrmala mnoge živote.

Roman je tipičan za Colleen Hoover - emotivan, ali bez pretjerane melodrame, s likovima koji se čine stvarnima i situacijama koje mnogi mogu prepoznati. Glavne teme uključuju obiteljske odnose, prilagodbu na promjene i teške odluke koje donosi odrastanje.

Filmska adaptacija: Glumačka postava koja obećava

Uz knjigu, veliki događaj je i nadolazeća filmska adaptacija, čija je premijera zakazana za listopad ove godine. Film će donijeti na ekran sve ono što je čitateljima svidjelo u romanu, a glumačka postava i redatelj obećavaju vjerodostojnu i dirljivu ekranizaciju.

U glavnim ulogama nalaze se:

Dave Franco kao Jonah, lik koji donosi novu dimenziju u život Morgan.

Scott Eastwood u ulozi Chrisa, glave obitelji koja je donijela neke vrlo kontroverzne odluke.

Mckenna Grace i Mason Thames kao Clara i njezin dečko, mladi par čija će ljubavna priča od samog početka biti suočena s brojnim izazovima.

Redatelj filma je američki filmaš Josh Boone koji se već s uspjehom okušao u adaptaciji bestselera Johna Greena The Fault in Our Stars (Greška u našim zvijezdama). Produkcijska kuća obećava da će film biti vjeran izvorniku, s dozom drame i romantike koja je karakteristična za Hooveričina djela. Očekuje se da će film doseći popularnost prošlogodišnje adaptacije romana Priča završava s nama, no uz manje kontroverzi i diskutabilnog publiciteta koji je pratio taj film.

Knjiga će uskoro biti dostupna u knjižarama, a već se može naručiti na stranicama Naklade Neptun.