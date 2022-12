Booking.com otkriva najpoželjnije destinacije koje će Hrvati posjetiti ovih blagdana

Blagdanska sezona u punom je sjaju, a s njom je stiglo i vrijeme zimskih godišnjih odmora, koje mnogi zaljubljenici u različite kulture, destinacije i običaje koriste za putovanja. Prema Booking.com-u, za više od tri četvrtine Hrvata upravo je blagdansko razdoblje motivacija za putovanje. Bilo da se radi o prekrasnim lokacijama izvan naših granica ili obilasku čarobnih jezera Nacionalnog parka Plitvička jezera, Booking.com otkriva šest smještaja koji su se našli na listi najpoželjnijih destinacija za putnike iz Hrvatske. Romantični odmor u Parizu, opuštanje u na Plitvicama ili uživanje u adventskim delicijaa u čarobnoj Budimpešti učiniti će ovu blagdansku sezonu posebnom.

Opatija, Hrvatska

Opatija i ove godine nudi jedinstveni blagdanski doživljaj i atmosferu za pamćenje. Stotine tisuća lampica i prekrasnih dekoracija tijekom Adventa pretvaraju Opatiju u pozornicu zimske bajke. Uz virtualnu šetnju, za koju je prošle godine vladao veliki interes, ovogodišnji Advent ponudit će i onu pravu priliku za uživanje u raznolikoj gradskoj kulinarskoj i zabavnoj ponudi

Gdje odsjesti: Smješten u središtu Opatije, Amadria Park Hotel Royal je šarmantno mjesto uz more. Neposredno ispred hotela prolazi šetnica uz more koja s jedne strane vodi do slikovitog ribarskog mjesta Volosko, a s druge do Lovrana.

Budimpešta, Mađarska

Božićni sajmovi u Budimpešti često se smatraju jednima od najljepših u Europi, privlačeći stotine tisuća posjetitelja svake godine. Od glavnog božićnog sajma na trgu Vörösmarty do poznatog adventa u bazilici svetog Stjepana, posjetitelji su razmaženi izborom kada je riječ o pronalaženju zabavnih i uzbudljivih prazničnih aktivnosti. Budimpešta u prosincu obećava nezaboravne doživljaje festivala, klizanja na ledu u bajkovitom okruženju i čarobne vožnje tramvajem kroz zimsku zemlju čudesa. A Božić je savršeno vrijeme za posjet nevjerojatno živahnoj mađarskoj prijestolnici jer postoji mnogo tradicija i aktivnosti u koje se možete uključiti. Budimpešta nudi i najljepše klizalište u čarobnom okruženju koje je poznato i kao jedno od najstarijih i najvećih.

Gdje odsjesti: Veličanstveni Hotel Oktogon Haggenmacher nalazi se u blizini Mađarske državne opere, Bazilike svetog Stjepana i Trga heroja što putnicima osigurava da neće propustiti nijedno od prekrasnih božićnih mjesta u Budimpešti. Boravakom u ovom prekrasnom mjestu, posjetitelji će se osjećati kao u kraljevskoj palači koja će im pružiti potpuni doživljaj Zimske bajke ove božićne sezone.

Plitvička jezera, Hrvatska

Možda ne znaju svi, ali Nacionalni park Plitvička jezera je destinacija koja se ne smije propustiti ni tijekom najhladnijeg godišnjeg doba kada se njegov izgled radikalno mijenja, ali njegova ljepota ostaje netaknuta. Snijeg padne gotovo svake godine na ovom području, tako da posjetitelji mogu uživati u jedinstvenoj i magičnoj panorami. Prema istraživanju Booking.com-a Travel Predictions za 2023., više od 60%* putnika iz Hrvatske htjet će se 'u potpunosti isključiti od svega' kako bi pobjegli od stvarnosti, ali zašto bi putnici trebali kompromitirati luksuzni aspekt putovanja na svom odmoru. Plitvice nude priliku doživjeti idilične prizore prirode zimi, osjetiti blagodati ljekovitog boravka na svježem zraku i okusiti bogatstvo gastronomske ponude inspirirane ličkom tradicijom.

Gdje odsjesti: Ako želite pobjeći daleko od grada, gdje bolje nego u kućici na drvetu u Plitvice Holiday Resort koji se nalazi u blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera. Ne samo da je zabavan, već je i čaroban dok je prekriven snijegom. Naselje također ima restoran u kojem se poslužuju jela tradicionalne hrvatske kuhinje, posebice specijaliteti iz Like. Ako posjetiteljima dosadi sjediti u udobnoj kući, ispijati čaj ili toplu čokoladu, uvijek se mogu prošetati Nacionalnim parkom Plitvička jezera, posjetiti Baraćeve špilje ili slapove Rastoke.

Pariz, Francuska

Posjet pariškom božićnom sajmu prekrasan je način da posjetitelji uđu u blagdanski duh kada posjete najromantičniji grad u ovo doba godine. S svjetlucavim svjetlima, božićnim drvcima punim svijetlih ukrasa, ove svečane ulične tržnice pune su drvenih koliba u švicarskom stilu. Tijekom tipične godine oko 15 do 20 pariških božićnih sajmova pojavi se diljem grada, kojima se pridruže dodatni "pop-up" sajmovi koji traju samo jedan dan, vikend ili čak tjedan ili dva. I to ne računajući male blagdanske tržnice u susjedstvu s možda desetak ili manje koliba koje nude specijaliziranu hranu i male darove i pojavljuju se naizgled ad hoc - ponekad se vraćaju na istu lokaciju iz godine u godinu. Tradicionalno, ove slikovite tržnice obuhvaćaju početak adventske sezone četiri nedjelje uoči Božića.

Gdje odsjesti: Hôtel National Des Arts et Métiers je luksuzni hotel poseban po svom raskošnom dekoru. Za Božić, hotel podiže svoj izgled na višu razinu i boravak u njemu se pretvara u čarobnu oazu punu najljepših ukrasa za proslavu blagdanske sezone. Ovo je božićno vrijeme, Hôtel National Des Arts et Métiers je pariški hop spot.

Zagreb, Hrvatska

Dok je nekoć bio jedna od najbolje čuvanih tajni europske scene Božićnog sajma, svečani zagrebački božićni sajam (poznat i kao Advent u Zagrebu) u posljednjih se nekoliko godina vinuo u visinu popularnosti, brzo postavši poznat kao jedan od najboljih božićnih sajmova na kontinentu i lako je vidjeti zašto. Između osvajanja titule najboljeg europskog božićnog sajma 3 godine zaredom i beskrajne parade blistavih prekrasnih fotografija na društvenim mrežama, Advent u Zagrebu se pošteno pokazao i nagrađivan je s mnoštvom posjetitelja koji se svake godine povećava.

Gdje odsjesti: Hotel Capital smješten u srcu Zagreba, 4 minute hoda od Trga bana Jelačića, savršeno je mjesto za posjet adventu u Zagrebu. U večernjim satima posjetitelji mogu uživati u toplom napitku dok s balkona gledaju na svjetlucava svjetla u centru Zagreba. Hotel svake godine donosi i svoje nevjerojatne i jedinstvene božićne ukrase, tako da je ulazak u blagdansko raspoloženje zajamčen.

Beč, Austrija

Teško je nadmašiti scenu bečkog božićnog sajma. S više od desetak zadivljujućih tržnica u rasponu od slatkih i ugodnih do velebnih i elegantnih, čarobni Beč postaje još impresivniji u blagdanskoj sezoni, sa štandovima na tržnicama koji niču posvuda na gradskim trgovima i u dvorištima. Nije ni čudo da je to jedno od najpopularnijih odredišta za božićni sajam u Austriji. Stoga zakoračite u radost Božića uz prekrasne ulice Beča kao pozadinu. Štandovi s punčom i kestenima privlače posjetitelje sezonskim poslasticama, a trgovci na štandovima okupljaju kupce u božićnom duhu ručno izrađenim proizvodima

Gdje odsjesti: Ova jedinstvena i povijesna zgrada dizajnirana je da bude živopisno, izvanredno umjetničko djelo. Leo Grand nalazi se u Beču, 100 m od crkve svetog Petra i 100 m od katedrale svetog Stjepana, gdje se posjetitelji mogu lako uživjeti u taj čarobni božićni duh upijajući sva svjetlucava svjetla grada.

Za putnike koji žele uživati u boravku na magičnim lokacijama ovih blagdana, Booking.com dijeli Ponude za kraj godine kako bi svima olakšao da prekriže još jedno odredište sa svog popisa želja za 2022. godinu. Popusti počinju od 15% u objektima koji sudjeluju i imaju oznaku 'Ponuda za kraj godine' te vrijede za boravke s datumom odjave najkasnije 3. siječnja 2023. Uz to, Booking.com putnicima diljem svijeta nudi priliku za pristup novoj razini dodatnih pogodnosti uz uvođenje treće razine Genius programa vjernosti. Taj program vjernosti Booking.com-a osmišljen je kako bi uz njega svako putovanje donijelo bolje iskustvo, a potpuno je besplatan, lako dostupan i nudi trajno članstvo. Putnici samo trebaju kreirati korisnički račun kako bi ostvarili doživotan Genius status. Kad Genius članovi otključaju nove razine, ostvarit će pristup većim popustima i većem broju nagrada koje nikad ne istječu. Putnici se samo trebaju prijaviti u svoj Booking.com korisnički račun i potražiti Genius oznaku kako bi pronašli pogodnosti i popuste.