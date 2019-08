Najbrži od najbržih serijskih super automobila poslagani su u Top 10 ponudu. Zovu se redom LaFerrari, Huayra i P1...

Sve su to top modeli, najbolje od najboljega, što nude renomirani svjetski proizvođači super automobila. Sasvim sigurno u listu 10 najboljih, najbržih mogli smo ugurati i neki drugi automobil, ali zadržali smo se na ovim modelima koji su donedavno, do prije tri godine bili najbrži od najbržih, ali isto tako mora se priznati kako je neke od njih konkurencija prestigla pa trenutačno ima i puno bržih.

Za ovaj put zadržimo se na ovih 10 top automobila iz nedavne sadašnjosti, a idući tjedan objavit ćemo najnoviju top listu najbržih od najbržih na svijetu. Bit će zanimljivo vidjeti koji modeli su otpali, a koji su opstali....

1. Ferrari LaFerrari

Proizvedeno je samo 499 primjeraka i to dovoljno govori o kakvom se cestovnom bolidu radi. Mnogi kažu kako je ovaj model 'kralj' svih Ferrarija, ali stvar je to osobnog ukusa i vlastite prosudbe. Plijeni svojim izgledom kao i cijenom od 1,2 milijuna eura, a pokreće ga dobro znani HY-KERS hibridni sustav. Iz 6,3 V12 motora dobiveno je 800 KS pri 9.250 o/min, a tu je 163 KS snažan elektromotor, što daje ukupnu snagu od 963 KS i najveći okretni moment 900 Nm. La Ferrari do stotke sprinta za 3 sekunde, a potegne do najveće brzine 350 km/h. I za kraj jedan fascinantan podatak - za ubrzanje s mjesta do brzine 300 km/h treba samo 15 sekundi.

Svih 10 pronađite na portalu Automania.hr