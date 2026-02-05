Sir je namirnica s kojom je lako pretjerati, a za to postoji i znanstveno objašnjenje.

Sir je dobrom dijelu ljudi božanska hrana. Zbog kombinacije masti i ugljikohidrata, ali i proteina kazeina koji se u tijelu razgrađuje u spojeve slične opioidima, sir potiče lučenje dopamina i osjećaj ugode. To ne znači da je nezdrav, no zbog visoke kalorijske gustoće i načina na koji ga često jedemo (nariban, topljen, uz kruh ili tjesteninu), lako je unijeti više kalorija nego što planiramo, osobito ako pokušavamo smršavjeti.

Upravo zato nutricionisti ističu da je važno znati koji sir nudi najviše proteina uz najmanje kalorija, a odgovor je - parmezan

"Kad je riječ o gustoći proteina, parmezan je jedan od najboljih sireva. Ima oko deset grama proteina na 30 grama sira", kaže dijetetičarka Ro Huntriss za Parade. Dodaje da je parmezan dobar izbor za one koji žele zadržati ili smanjiti tjelesnu težinu jer nudi puno proteina uz relativno malo kalorija.

Huntriss naglašava da sir može biti dio uravnotežene prehrane ako se konzumira promišljeno. "Ključno je biti namjeran, a ne restriktivan. Sir osigurava proteine, kalcij i masti koji doprinose sitosti, ali porcije su važne jer je energetski vrlo bogat", objašnjava.

Prema njezinim riječima, dodavanje male količine parmezana obroku može ga učiniti zasitnijim, pogotovo ako se kombinira s namirnicama bogatim vlaknima poput povrća ili cjelovitih žitarica. "Dodavanje sira može obrok učiniti zadovoljavajućim čak i kada su porcije male", ističe.

Ipak, parmezan ima i svoje nedostatke. Bogat je natrijem i ne bi trebao biti glavni izvor proteina u obroku. "Većina ljudi zapravo ne pojede 30 grama parmezana odjednom; uobičajena količina posuta po tjestenini ili salati bliža je deset grama, što osigurava oko tri do četiri grama proteina", objašnjava Huntriss.

Dodaje: "Zato je parmezan najbolje shvatiti kao dodatak koji pojačava unos proteina, a ne kao glavni proteinski izvor." Zaključak je jasan: nije potrebno odreći se sira, ali izbor zasitnijih i snažnijih okusa, poput parmezana, može pomoći da uživanje u hrani ne ide protiv ciljeva mršavljenja.

I, volite li sir i koliko ga često jedete?