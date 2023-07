Kašnjenja su, naravno, vrlo frustrirajuća, ali ima puno toga čime se vi i vaša obitelj možete zaokupiti.

Turistička branša oporavila se i cvjeta dok se ljudi opet raduju putovanjima i uživaju u ljetnoj sezoni koja je pred njima. Booking.com-ova predviđanja za putovanja u 2023. otkrila su da 86% ljudi planira potrošiti isti iznos ili više novca na putovanja ove godine u odnosu na prethodne godine. Isti podaci također pokazuju da će ova godina biti godina redefiniranja putovanja. Kako se svijet prilagođava „novom normalnom" nakon razdoblja ograničenih međunarodnih putovanja, zatvaranja granica i potpunog zatvaranja, 73% ljudi više se raduje putovanjima u usporedbi s 2022. godinom. I, unatoč tome što diljem svijeta i dalje vladaju ekonomska i politička nesigurnost, gotovo tri četvrtine ljudi (72%) reklo je da ipak vrijedi putovati.

Nedavna istraživanja Booking.com-a otkrila su da je 83% putnika navelo uzimanje vremena za opuštanje kao svoju najveću motivaciju za putovanje, a znamo da je to oduvijek bila temeljna komponenta iskustva putovanja. Ono što tražimo od putovanja mijenja se s vremenom i okolnostima u kojima putujemo, ali ovo su neki od savjeta koje donosi Maja Vikario, regionalna menadžerica Booking.com-a za Hrvatsku i ostalih šest zemalja u regiji kako bi putnici mogli uživati ​​u putovanju gotovo jednako kao što uživaju u konačnom odredištu.

1. Priprema, priprema, priprema

Svi znamo da ima nešto uzbudljivo u rezerviranju odmora u zadnji čas. Ali zapravo, pripremanje putovanja unaprijed uglavnom je najbolji način da se izbjegnu problemi koji bi mogli iskrsnuti u zadnji trenutak.

Ako rezervaciju izvršite ranije, imat ćete dovoljno vremena da se upoznate s putom, provjerite zahtjeve za cijepljenje u odredištu i pobrinete se da vam je putovnica važeća.

I dalje je moguće unijeti spontanost u postupak rezerviranja, ali ako ste od onih koje brine putovanje ovog ljeta, rano definiranje planova pružit će vam kontrolu nad onime na što možete utjecati.

2. Ostanite otvoreni za alternativna odredišta i fleksibilni s datumima

Booking.com-ova Predviđanja za putovanja u 2023. otkrila su da 55% ljudi želi odmor tijekom kojeg će biti potpuno isključeni od svega, daleko od vreve prometnih gradova i turističkih žarišta. Ovo je također sjajan način da izbjegnete neka kašnjenja koja dolaze s putovanjem u prometnija odredišta i oko njih.

Iako to nije moguće za sve, prilagođavanje planova tako da putujete neposredno izvan vrhunca sezone znači da je daleko manje vjerojatno da ćete doživjeti kašnjenja bez obzira na vrstu prijevoza. Tako biste mogli dobiti i povoljniju ponudu, a to su sve same prednosti.

3. Vjerujte tehnologiji

Većina tvrtki obavijestit će vas o eventualnim promjenama u vašem putovanju putem e-pošte ili mobilne aplikacije.

Trebali biste se pobrinuti da pomno pazite na te poruke u danima i satima neposredno prije putovanja - dobivat ćete novosti u stvarnom vremenu, što znači da ćete moći planirati u skladu s time.

4. Pomirite se s time da postoje neki aspekti vašeg putovanja koje ne možete kontrolirati

Naravno, ma što radili, uvijek ima okolnosti na koje ne možemo utjecati.

Ako kašnjenje ispadne duže od očekivanog, pokušajte to prihvatiti kao dio svog putovanja. Maksimalno iskoristite sve raspoložive sadržaje i uživajte u prostoru gdje se ipak osjećate kao da ste milijun kilometara od kuće.

Za putnike kojima je Hrvatska auto destinacija, posjet nacionalnom parku Plitvička jezera je odlična opcija za pauzu prema obali, gdje istovremeno mogu uzeti predah od puta i uživati u prirodnim ljepotama.

Kašnjenja su, naravno, vrlo frustrirajuća, ali ima puno toga čime se vi i vaša obitelj možete zaokupiti.