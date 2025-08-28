Priče o detoxu jetre su uglavnom bajke, jer jetra sama radi taj posao... no, jedna mala voćka može još ipak pomoći u tom poslu

Bolesti jetre mogu uzrokovati različiti čimbenici, uključujući konzumaciju alkohola, genetiku i viruse, no prehrana također igra veliku ulogu. "U prošlosti su promjene u prehrani bile jedini način liječenja bolesti jetre", kaže dr. Zhaoping Li i dodaje: "Kvaliteta i unos hrane temeljni su za zdravlje jetre."

Iako ne postoji čarobna namirnica koja će preko noći transformirati zdravlje vaše jetre, brojni stručnjaci se slažu da jedno voće posebno podupire ovaj najveći organ u tijelu. U nastavku liječnici objašnjavaju koje voće preporučuju i zašto.

Voće koje hepatolozi preporučuju za zdravlje jetre

Iako je većina voća i povrća korisna za jetru, liječnici ističu borovnice kao posebno učinkovite.

"Borovnice su jedno od najistraženijih voća za zaštitu jetre i imaju snažan učinak", ističe dr. Anthony Martinez, hepatolog i izvanredni profesor medicine. Objašnjava da je to uglavnom zbog njihovog visokog udjela polifenola, biljnih spojeva poznatih po antioksidativnim i protuupalnim svojstvima, te antocijana, vrste antioksidansa.

"Borovnice promiču zdravlje jetre smanjenjem oksidativnog stresa, smanjenjem upale, poboljšanjem metabolizma masti te zaštitom od fibroze, pa čak i kancerogenih promjena", dodaje dr. Martinez.

Koliko borovnica jesti za zdravlje jetre?

Ne postoji točna preporuka o dnevnoj količini borovnica za poboljšanje zdravlja jetre. Ipak, američke prehrambene smjernice preporučuju da većina odraslih osoba konzumira 1.5 do 2.5 šalice voća dnevno.

Dr. Martinez predlaže ciljati na pola do jedne šalice svježih ili smrznutih borovnica svaki dan. "To je dovoljno da se vide metaboličke koristi", kaže on.