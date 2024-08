Booking.com dijeli odabrani popis destinacija diljem Hrvatske koje su u nastavku kolovoza savršene za ljubitelje glazbe, koncerata i dobre zabave na otvorenom tijekom vrućih ljetnih noći. Bez obzira žele li uživati u omiljenim ritmovima uz obalu i morske radosti ili u gradskoj vrevi na kontinentu, svaka od ovih destinacija ljubiteljima koncerata nudi nezaboravno iskustvo uz nastupe vodećih inozemnih i domaćih zvijezda dok uživaju u ljetnim godišnjim odmorima ili kraćim izletima. S obzirom na to da ove destinacije pružaju i mnogo više od glazbenih doživljaja u prekrasnom ambijentu, Booking.com s vama dijeli i preporuke za razgledavanje i smještaj u blizini mjesta održavanja koncerata.

Novalja

Novalja je turističko središte na sjeverozapadnom dijelu otoka Paga, dobro poznato i zbog obližnje plaže Zrće koja obiluje klubovima i festivalima. Ovdje ni u kolovozu neće nedostajati brojnih nastupa, a održat će se i poznati festival za ljubitelje elektronske glazbe u drugoj polovici mjeseca. Novalja je idealna za sve one koji traže dobar provod, a do nje nije komplicirano doći zahvaljujući blizini trajektne luke i povezanosti s kopnom putem mosta na drugoj strani otoka. Danju, u pauzi od noćnih izlazaka, okolica grada pruža i priliku za razgledavanje specifičnog krajolika otoka Paga kojeg uspoređuju s Mjesečevom površinom, no kojeg krasi i prekrasna vegetacija te je idealan za posjet tisućljetnim maslinama u obližnjim lunjskim maslinicima.

Gdje odsjesti: Mobilne kućice i vile u kampu Terra Park Phalaris pružit će vam nezaboravan odmor uz plažu i pogled na more. Gosti ovdje mogu uživati u udobnosti moderno opremljenog smještaja pored mora te aktivnostima poput stolnog tenisa i joge.

Varaždin

Varaždin je grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, smješten uz rijeku Dravu, poznat po tome što je u jednom trenutku u povijesti bio glavni grad Hrvatske. Idealan je za romantične šetnje ili obiteljske izlete u svako doba godine, a posebno u doba jednog od najpoznatijih, ako ne i najpoznatijeg domaćeg uličnog festivala, koji se održava većim dijelom u zadnjem dijelu kolovoza. Tih dana se središte grada pretvara u veliku šarenu pozornicu s brojnim koncertima, uličnim nastupima, kreativnim radionicama i raznim drugim sadržajima za sve dobne skupine.

Gdje odsjesti: Hotel Turist smješten je u središtu grada, a pruža smještaj s četiri zvjezdice u elegantno uređenim sobama i suiteovima idealnima za opuštajući odmor. Nakon uživanja u šetnji, koncertima i uličnim performansima, gosti se ovdje mogu potpuno opustiti uz spa ili uživati u gastronomskim delicijama hotelskog restorana.

Osijek

Iako se ponekad čini da su ljetni mjeseci rezervirani za more, prilika su i za provesti dio ljeta u prekrasnim ravnicama i zelenilu na istoku zemlje. U kolovozu će se naime u Osijeku održati festivali za ljubitelje urbane glazbe i rocka, zbog čega je dobar izbor za one koji nekoliko dana odmora žele provesti uz žestoke ritmove. Osijek je najveći slavonski grad, koji krasi puno zelenila, ali i brojnih gradskih parkova i kulturnih ljepota. Poznata je i osječka barokna grad-tvrđava Tvrđa, koja će u kolovozu biti i mjesto održavanja jednog festivala. A kada se nađete ovdje, ne zaboravite da u okolici možete uživati i u brojnim vinogradima ili u izletu u prekrasan park prirode, obližnji Kopački rit.

Gdje odsjesti: Sobe Merlon nude udoban smještaj u blizini raznih gradskih atrakcija, s doručkom i pogledom na vrt.

Pula

Pula, najveći istarski grad, očarava svojom kulturnim bogatstvom i raznolikošću. S tri tisućljeća povijesti, svaki kutak starog grada krije priču, a kruna povijesne baštine grada je rimski amfiteatar pulska Arena. Najočuvaniji spomenik antičkog graditeljstva u Hrvatskoj istovremeno je i jedna od najljepših koncertnih pozornica u Hrvatskoj, a krajem kolovoza ugostit će jednog od najpoznatijih svjetskih tenora. Sa svojom antičkom poviješću i prekrasnom prirodom, Pula je grad koji odlazak na koncert pretvara u inspirativni odmor za sva vaša osjetila. Ljubitelji glazbe koji su i ljubitelji povijesti tako će ovdje uživati u šetnjama uz pogled na antička ostvarenja, a ljubitelji prirode ovaj glazbeni odmor mogu iskoristiti za odlazak na jedan od inspirativnih izleta u okolici, poput večernjeg krstarenja u suton u Nacionalnom parku Brijuni.

Gdje odsjesti: Nakon koncerta, putnici se mogu opustiti u Adrion Aparthotelu gdje ih očekuje unutarnji bazen s ležaljkama, idealan za savršene trenutke odmora. Ovdje im je dostupan i spa-centar s finskom saunom i parnom kupkom kako bi se potpuno revitalizirali, a ako se zažele poneke aktivnosti, hotel u ponudi ima uslugu najma bicikala i sadržaje za vodene sportove.

Grad Šibenik

Šibenik je prekrasan dalmatinski grad koji se nalazi pored kanala u kojem rijeka Krka utječe u Jadran, a osim doista impresivne i prekrasne katedrale svetog Jakova, koja se nalazi pod zaštitom UNESCO-a, on je poznat i po monumentalnom sustavu za obranu, koji krase čak četiri obrambene gradske tvrđave - tvrđava svetog Nikole u morskom prilazu gradu, tvrđava svetog Ivana, svetog Mihovila i Barone na kopnu. Upravo se neke od njih u toplijim mjesecima pretvaraju u prekrasne pozornice za nastupe brojnih domaćih i inozemnih glazbenika čiji će se koncerti održavati i u kolovozu. Za one željne izleta u prirodu Šibenik je i odlična polazišna točka za posjet Nacionalnom parku Krka.

Gdje odsjesti: Bellevue Superior City Hotel nalazi se u središtu Šibenika te nudi moderno uređene sobe s prekrasnim pogledom na more ili grad, kao i spa centar s bazenom za trenutke opuštanja. Različite znamenitosti, poput katedrale svetog Jakova i tvrđava, dostupne su pješice, kao i popularna plaža Banj. Ova se lokacija posebno sviđa parovima, koji su je ocijenili s visokih s 9,7 za svoje putovanja.