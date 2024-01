Ovih blagdana dom su vam krasile mini božićne zvijezde? Neka briga o njima bude jedna od vaših novogodišnjih odluka, a mi ćemo vam pomoći u tome.

Mini božićne zvijezde vrlo su tražene. Nije ni čudo, jer ove slatke male biljke koštaju malo, a izgledaju ljupko. Ipak, održati ih na životu sve do iza Nove godine pravi je izazov koji zahtijeva puno brige. Stručnjaci iz Stars for Europe (SfE) otkrivaju na što sve treba paziti kada imate male božićne zvijezde i zašto presađivanje povećava njihove dugoročne šanse za preživljavanje.

Mali volumen zemlje otežava i najbolju njegu

Male božićne zvijezde imaju iste potrebe kao i njihova veća braća i sestre: vole da ih se drži na svijetlim i toplim mjestima, zaštićene od propuha, a potrebno im je i dovoljno vlage, taman toliko da se ne osuše, nikako da se natapaju u vodi. Međutim, dvije stvari čine njegu ovih mini biljaka nešto kompliciranijom. Prvo, zbog svoje male veličine nisu tako otporne kao normalne božićne zvijezde pa su osjetljivije na pogreške u njezi. Drugo, imaju vrlo mali volumen zemlje zbog male veličine lonca. To znači da se korijenske bale mogu vrlo brzo osušiti ili postati natopljene vodom, stoga morate biti posebno oprezni kada radite s ovim sićušnim osjetljivim biljkama.

Provjeravajte ih svaki dan

Velike božićne zvijezde mogu se bez problema prepustiti same sebi nekoliko dana. S druge strane, minijaturne biljke ne bi trebale dugo biti same. Stručnjaci savjetuju svakodnevno provjeravanje vlažnosti zemlje. Korijen će se brzo osušiti, osobito u toploj dnevnoj sobi ili u blizini radijatora. Zbog toga je sigurnije izbjegavati takvo mjesto od samog početka. I zalijevanje može biti teško kod ovih mališana pa stručnjaci preporučuju zalijevanje metodom uranjanja. Da biste to učinili, korijenovu balu potpuno potopite u mlaku vodu otprilike svaka dva do tri dana, ili čak svaki dan ako je potrebno, a onda kad ju izvadite pustite da se dobro ocijedi. Nakon otprilike 15 minuta provjerite je li se u posudi nakupio višak vode i ocijedite je.

Presađivanje rješava mnoge probleme

Nakon kupnje presadite svoje male božićne zvijezde u nešto veće posude s više komposta ili ih posadite nekoliko u zdjelu, što će olakšati brigu o njima i povećati njihove dugoročne šanse za preživljavanje. Veći volumen zemlje omogućuje razvoj i sprječava njihovo prebrzo isušivanje ili pretjeranu vlažnost. Važno je odabrati kompost sa slobodnom drenažom koji se ne zbija previše. Kompost od kaktusa, na primjer, savršen je jer omogućuje lako otjecanje viška vode. Prilikom presađivanja pazite da ne oštetite svoje nježne patuljaste biljke. Lakše ih je izvaditi iz lonca ako dva do tri sata prije zalijete korijensku balu. Kada ih presađujete u novu posudu svakako pazite da ih ne prekrijete s previše komposta, a ne zaboravite ni na drenažni sloj i rupe na dnu lonca koje će spriječiti nakupljanje vode.

