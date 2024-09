Traje osmi tjedan Green River Festa na Savi, pogledajte što vas čeka i odaberite što vam se sviđa

Ovaj tjedan na Savi pripremili smo raznolik program za sve ljubitelje umjetnosti, glazbe, filma i dobre zabave. Od ponedjeljka do nedjelje očekuje vas niz događanja koja će zadovoljiti različite ukuse i interese. Pozivamo vas da se pridružite i uživate u ovim posebnim trenucima.

PONEDJELJAK: Kino na Savi - "Družba Pere Kvržice" u 20:30 Večer započinjemo nostalgičnim filmom "Družba Pere Kvržice" snimljenim 1970. godine. Pratimo grupu seoskih dječaka koji, vođeni pustolovnim duhom, obnavljaju staru vodenicu suočavajući se s nizom izazova. Ovaj kultni film pružit će vam dozu uzbuđenja i nostalgije.

UTORAK: Književno-glazbena večer s Matkom Abramićem i Jurajem Gecijem u 19:30 Uživajte u glazbeno-poetskoj improvizaciji nazvanoj "Artefakt". Matko Abramić, poznat po performansu "Reci mi riječ, napisat ću ti pjesmu", i Juraj Geci na gitari stvorit će jedinstveni spoj poezije i glazbe. Dođite i osvojite svoj svježe otipkani artefakt u ovom malom glazbeno-poetskom kozmosu.

SRIJEDA: Babinjak s Josipom Ćuk u 19:30 i Svirka - Pokombi u 20:20 Ove srijede pridružite nam se na "Babinjaku" s Josipom Ćuk, talentiranom arhitekticom i voditeljicom YOK studija. Saznajte više o njezinom radu i vizijama u arhitekturi. Nakon toga, zagrebački bend Pokombi donosi glazbenu poslasticu kroz svoj inovativni instrumentalni izričaj.

ČETVRTAK: Društvena igra "Nisam za bacit" u 18:00 i Svirka - Bronz the Voice & Commi Balde Kouyate u 20:20 U četvrtak se zabavljamo uz društvenu igru "Nisam za bacit", inspiriranu igrom "Čovječe, ne ljuti se", gdje se figurice igraju u obliku plastike, papira i drugih materijala. Navečer, uživajte u glazbenom melanžu Bronz the Voice i Commi the Djemba koji će vas očarati svojim emotivnim izvedbama.

PETAK: Party iznenađenja u 20:20 Ovaj petak pripremili smo party iznenađenja za sve posjetitelje. Dođite i otkrijte što smo vam pripremili!

SUBOTA: Night of Faith and Devotion s DJ Fukijem u 20:20 Legendarni DJ Fuki, rezident kultnog kluba Jabuka, vraća nas u prošlost s programom "Night of Faith and Devotion". Plešemo do zore uz nezaboravne hitove koje će Fuki vješto miksati.

NEDJELJA: Radionica eteričnih ulja u 19:30 i Svirka - Helena & Alan u 20:20 Završavamo tjedan opuštajućom radionicom o eteričnim uljima i koncertom Helene & Alana. Ovaj glazbeni duo će vas provesti kroz razne žanrove, interpretirajući hitove poznatih glazbenih veličina.

Više detalja o programu možete pronaći na našim društvenim mrežama.Otvoreni smo svaki dan od 18h, od ponedjeljka do četvrtka i nedjeljom do 00:00, petkom i subotom do 2:00.Svaki dan je otvorena sportska zona, beach bar i langoš bar. Ulaz besplatan.Vidimo se kod Hendrixovog mosta!