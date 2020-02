Povodom 10-te obljetnice održat će se i znanstveni kolokvij: 120 godina spoznaje pračovjeka iz Krapine i 10 godina Muzeja krapinskih neandertalaca.

Predavači će biti:

Jakov Radovčić, Zagreb: Koliko su nam danas aktualne spoznaje Dragutina Gorjanović-Krambergera?

David Frayer, Sveučilište Kansas, SAD: Our recent understandings of the Krapina Neandertals

Veronioque Laroulandie, Sveučilište Bordeaux, Francuska: Interactions between Neandertals and diurnal raptors

Olaf Bininda-Emonds, Sveučilište Oldenburg, Njemačka: Rooting evolution with trees

Davorka Radovčić, Zagreb: Složeno ponašanje krapinskih neandertalaca?