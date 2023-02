Stvar je prilično jasna - muškarci u prosjeku žive kraće od žena i to 5 godina, što se još uvijek ne može jasno objasniti. Znanstvenici koje se bave time zaključili su da je jedan od mogućih razloga kromosom Y.

Naime, takozvani X-kromosomi i Y-kromosomi su dio genetskih informacija u stanicama našeg tijela. Žene u svojim stanicama obično imaju dva X-kromosoma, dok muškarci imaju jedan X i jedan Y. „Muški" kromosom je znatno manji i osigurava razvoj muških spolnih karakteristika u embriju.

Međutim, starenjem, tijekom dijeljenja stanica, može doći do toga da pojedini Y-kromosomi nestanu. To je već neko vrijeme poznato u stručnim krugovima. Ta mutacija nije sasvim bezopasna, objašnjava kardiolog Andreas Zeier, koji istražuje ovu temu u Sveučilišnoj bolnici u Frankfurtu: „U posljednje dvije ili tri godine bilo je studija koje su pokazale, da se gubitkom ovog kromozoma češće pojavljuju kardiovaskularne bolesti, Alzheimerova bolest, dijabetes kao i klasična bolest makularne degeneracije povezane sa starenjem, dakle lagani gubitak vida. I nadovezujući se na to, postavlja se pitanje: kako je to moguće?"

Krvne stanice su posebno pogođene

Gubitak Y-kromosoma javlja se prvenstveno u stanicama koje stvaraju krv, koje svakog dana proizvode milijarde krvnih zrnaca u koštanoj srži, objašnjava Zeier. Ako takva krvna matična stanica izgubi Y-kromosom, neće ga imati ni svi njeni potomci, a često baš takve proizvode čak i više novih krvnih zrnaca od drugih.

Prema riječima njemačkog znanstvenika, ovom mutacijom je pogođeno oko 40 posto muškaraca starijih od 70 godina, dok je to svega oko pet posto 45-godišnjaka. Međutim, ne gube sve krvne matične stanice Y-kromosom - nego se stvara takozvani mozaik stanica s različitim oblicima genetskih informacija.

Povezanost sa srčanim problemima

Istraživački tim na čelu sa ovim kardiologom sada želi otkriti koje promjene u ovim stanicama su posljedica nedostatka Y-kromosoma. Jer, uključivanje ili isključivanje gena moglo pokrenuti patološke procese u tijelu. Znanstvenici redovno ispituju uzorke krvi starijih muških pacijenata sa srčanim problemima i traže stanice bez Y-kromosoma.

Pokazalo se da su krvne stanice bez Y-kromosoma značajno učestalije kod muškaraca sa srčanim oboljenjima nego kod zdravih muškaraca.

Promjene na organima

U eksperimentima na životinjama, istraživačka grupa u SAD-u je već uspjela pokazati važnu ulogu Y-kromosoma za zdravlje. Krvne stanice bez njega kod životinja su pokrenule upalne procese - ne samo u srcu, već i u plućima i bubrezima.

Rezultat toga je: tkivo se mijenja u takozvanu fibrozu, tkivo koje je zadebljano i stvrdnuto kao ožiljak. Takvi ožiljci čine srce tvrđim i manje sposobnim za pumpanje, kaže Zeier. Još uvijek nije konačno razjašnjeno važi li ovo otkriće i za ljude.

Ali stanice pacijenata u Sveučilišnoj bolnici u Frankfurtu takođe su proizvele više supstanci koje izazivaju upalu: „Zbog toga vjerujemo da se rezultati istraživanja miševa mogu primijeniti i na ljude.

Još nema terapije

Za posljedice nedostatka Y-kromosoma ne postoji terapija. Takođe nije poznato može li se gubitak Y-kromosoma spriječiti.

Ali, postoje određene životne navike koje potiču njegovo nestajanje. Kardiolog Zeier stoga preporučuje muškarcima da budu tjelesno aktivni, da ne puše i da izbjegavaju stres.

Frankfurtski tim se nada da će otkriti daljnje posljedice nedostatka Y-kromosoma u tijelu i da će moći razviti terapije protiv zdravstvenih problema koji su s tim povezani.