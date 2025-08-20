... i naravno da je tu bilo krivog shvaćanja, ako znate na što mislimo...

Mujo i Haso odlučili jesti u restoranu... uđu oni i sjednu za stol. Čekaju konobara, a on ne dolazi.

Nakon nekog vremena ipak stiže konobar i kaže:

- Oprostite gospodo, ovo je švedski stol.

Na to će Mujo:

- Jarane, dić' ć'mo se mi kad dođu Šveđani, nema problema... nego, de t' nama donesi neko meze...