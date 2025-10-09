Mujo i duge lovačke priče...
... jasno je da su nevjerojatne, ali ove su stvarno totalno ludilo ;)
Mujo zasjeo s jaranima u birtiju i krene s lovačkim pričama:
- Odem je u šumu, pogledam, kao ono jelen ... skinem pušku s ramena i pogađam ga prvim metkom ... dođem do njega, provjerim, on mrtav. Uhvatim ga ja za noge i prebacim ih preko ramena ....
Uto Muji zazvoni mobitel i on se javi:
- Alo, Fato ... ma evo me, stižem za pola sata ..
Spremi Mujo mobitel, zamisli se i upita jarane:
- Di sam stao?
Oni se pogledaju:
- ... prebaciš noge preko ramena ...
Mujo klimne, otpije gutljaj i nastavi:
