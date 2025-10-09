... jasno je da su nevjerojatne, ali ove su stvarno totalno ludilo ;)

Mujo zasjeo s jaranima u birtiju i krene s lovačkim pričama:

- I tako, prebacim ja noge preko ramena i jebi, jebi, jebi ...Zasjedne lovac Mujo s jaranima u birtiju i krene s lovačkim pričama:

- Odem je u šumu, pogledam, kao ono jelen ... skinem pušku s ramena i pogađam ga prvim metkom ... dođem do njega, provjerim, on mrtav. Uhvatim ga ja za noge i prebacim ih preko ramena ....

Uto Muji zazvoni mobitel i on se javi:

- Alo, Fato ... ma evo me, stižem za pola sata ..

Spremi Mujo mobitel, zamisli se i upita jarane:

- Di sam stao?

Oni se pogledaju:

- ... prebaciš noge preko ramena ...

Mujo klimne, otpije gutljaj i nastavi:

- I onda ti ja prebacim noge preko ramena i jebi, jebi, jebi... k'o da nema sutra ;)