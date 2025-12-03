Što se dogodi kad Muji u kafanu uđe aktivist koji se bori protiv alkoholizma, a Mujo ga spali jednom rečenicom

Mujo sjedi u kafani i niže rakijice sve jednu za drugom, pa kad se već dobrano napio, uleti neki tip i počne dijeliti letke. Gurne on jedan Muji, ovaj gleda, slova mu se mute, al' konta da je riječ o tome da bi trebao prestati piti.

Mujo zgužva letak i baci na pod, pa naruči još jednu, a tip mu priđe i suosjećajno ga upita:

- Jarane, jesi l' ikad pomislio reć' alkoholu - NE?

Mujo sune rakijicu, tresne čašicom o šank i odgovori:

- Jesam, bolan, kako nisam... rek'o sam mu stoput, al' neće da čuje!