Mujo, Fata i 30ta godišnjica braka
Naravno da će se dogoditi nešto potpuno sumanuto, a ni Mujo neće biti sretan...
Arhiva
Za 30 godina braka Fata priredila Muji večeru. Kaže Mujo:
- Fato, dušo, što si nam napravila za godišnjicu?
Kaže Fata:
- Ćevape. - I iznese pred njega.
Mujo ostane u čudu: na tanjuru velika lepinja, dobro namočena i u njoj samo jedan mali ćevap.
- Pa što je ovo bona, samo jedan mali ćevap u ovol'koj lepinji!?
Fata slegne ramenima:
- Eto, da vidiš kako je meni bilo 30 godina s tobom!
