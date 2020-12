Vrijeme je za donošenje novogodišnjih odluka, no jednako tako i za pripremu za njihovo ispunjenje

Novogodišnje odluke obično trebaju nešto vremea dok ih smislite, no ipak znamo kako to obično ide s njima - nakon nekog vremena otpadaju jedna po jedna.

Evo kako to obično radimo:

1. Zadaš si cilj kojeg ćeš sigurno ostvariti

2. Daješ sve od sebe prvih tjedan - dva

3. Pa polako gubiš motivaciju

4. Nema smisla - odustaješ

Nema srama u tome što priznaješ da ti se to već događalo. Svima se. U upravo zato donosimo ti nekoliko savjeta koji će ti pomoći da možda sljedeće godine doguraš malo dalje. Ili čak uspiješ!

1. Odaberi pravu odluku

Nemoj si postavljati nerealne ciljeve. Pripazi na one poput: "Promijenit ću život" ili "Počet ću živjeti zdravije" ako ne znaš kako ćeš to ostvariti ili ne možeš to učiniti u određenom vremenskom periodu. Ako već imaš poveće želje, počni od prvog koraka i upitaj se što danas možeš učiniti kako bi sutra bio bliže tom cilju - neka ti mali koraci budu što konkretniji.

2. Odmah počni planirati

Ne čekaj Staru godinu ili prvih tjedan dana nove. Navrat nanos donesena odluka obično se nikad ne ostvari. Umjesto toga, planiraj što želiš postići, uzmi u obzir sve što će za to trebati žrtvovati i mentalno se pripremi za početak ostvarivanja svoje želje.

3. Očekuj prepreke i manjak motivacije

Ne zaboravi da se pokušavaš riješiti neke stare navike koja ne funkcionira. No zato što se radi o navici, privlačit će te da ju ponovno potvrdiš. Navike će te odvlačiti od novog cilja prema onome već dobro poznatome i ustaljenome, i to je normalno. S vremena na vrijeme ćeš izgubiti motivaciju, no važno je prisjetiti se zašto si tu naviku odlučio promijenitit.

4. Pripremi se na poneki neuspjeh

Ponekad će ta stara navika biti jača od tvoje volje i posustat ćeš. No ako si izgubiuo jednu bitku, to ne znači da si izgubio rat. Nastavi kao da se ništa nije dogodilo. Što manje pažnje posvećuješ tom neusjehu, time će mu manja postati važnost u ukupnom rezultatu.

5. Zaboravi na onu "ništa ili sve"

Puno ljudi misle da ako posustanu na dva - tri dana, nema više smisla nastavljati ili možda ćak nema ni smisla uopće počinjati. To nije istina. I mali je trud bolje nego ikakav trud. Promjena se neće vidjeti samo ako se uopće ne potrudite.

6. Vizualiziraj uspjeh i eksperimentiraj

Napravi vidljivi "dokaz" svojeg truda koji će te podsjetiti na to da zaista nešto činiš. Prekriži na kalendaru svaki dan koji provedeš o ostvarenju svojeg cilja. A kad smo već kod toga - budi spreman prilagodtit svoj raspored. Iskoristi bilo koje doba dana i nemoj se vremenski ograničavati.

7. Nemoj očekivati trenutne rezultate

Nijedna prava promjena ne može se dogoditi preko noći. Da je to moguće ne bismo se toliko pripremali na to da s njome započnemo.

8. Vodi brigu i o svojem duhu, ne samo o tijelu

Nemoj se omalovažavati ili sumnjati u svoje sposobnosti. Analiziraj način na koji razmišljaš jer on uvelike određuje hoćeš li uspjeti. Ako si od samog počekta uvjeren da to ne možeš - onda ni nećeš. Pronađi nešto što će te motivirati i svakog se dana podsjećaj na to zašto želiš u možeš ostvariti svoj cilj