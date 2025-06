Umjetna inteligencija (UI) brzo mijenja način na koji svijet funkcionira - od svakodnevnih tehnologija do obrambenih sustava. No, s tim razvojem dolaze i ozbiljne brige, posebno kada se govori o mogućnosti da UI pokrene nuklearni rat. Iako se to čini kao scenarij iz znanstvene fantastike, ova tema sve više privlači pažnju znanstvenika, vojnih stručnjaka i etičara.

Nuklearno oružje danas ne funkcionira u potpunosti autonomno. Odluke o njegovoj upotrebi donose ljudi, a sustavi za lansiranje podložni su strogim procedurama i višestrukim provjerama. Međutim, sve veća integracija UI u vojne sustave - uključujući nadzor, analizu prijetnji i obrambene reakcije - otvara vrata mogućnosti da UI ima utjecaj na odluke povezane s nuklearnim oružjem.

Najveći rizik ne leži u tome da UI „želi" pokrenuti rat, jer UI nema vlastitu volju ili motive. Pravi problem su potencijalni kvarovi, pogrešna tumačenja podataka ili loše postavljeni algoritmi. Na primjer, ako UI pogrešno identificira neprijateljski napad i automatski predloži odgovor, ljudski faktor u donošenju odluke mogao bi biti pod pritiskom, osobito u kriznim situacijama s ograničenim vremenom za reakciju.

Dodatno, postoji zabrinutost da bi zemlje mogle delegirati previše odgovornosti na sustave umjetne inteligencije u želji za bržom i preciznijom reakcijom. Ako takvi sustavi nisu dovoljno sigurni ili testirani, mogućnost katastrofalne greške značajno raste. U digitalno povezanom svijetu, gdje su kibernetički napadi svakodnevna prijetnja, mogućnost manipulacije UI sustavima također nije zanemariva.

Brojne organizacije i stručnjaci pozivaju na međunarodne sporazume koji bi zabranili upotrebu UI u odlučivanju o nuklearnom oružju bez ljudskog nadzora. Etička pitanja, transparentnost algoritama i odgovornost za odluke koje donosi UI moraju postati ključne teme u globalnim raspravama.

Zaključno, iako umjetna inteligencija trenutno ne može sama pokrenuti nuklearni rat, njezin rastući utjecaj u vojnim operacijama povećava rizik od nesporazuma i pogrešaka. Budućnost ovisi o odgovornom razvoju tehnologije, međunarodnoj suradnji i očuvanju ljudske kontrole nad najopasnijim oružjem koje čovječanstvo posjeduje.