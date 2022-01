Put na Mars je sljedeća stanica, uvjeravaju nas futurolozi, znanstvenici, milijarderi... no, može li se to ostvariti u ovom stoljeću uopće?!

Naime, čak bi i svemirski turisti koji čekaju na svoja kratka putovanja možda morali ostati kod kuće ako se pokaže da im prijete anemija ili manjak crvenih krvnih stanica, rekli su istraživači. Otprije se zna da astronauti doživljavaju "svemirsku anemiju", no dosad se vjerovalo da je ona privremena. U jednoj NASA-inoj studiji ona je nazvana "bolešću od 15 dana".

Liječnici je pripisuju razgradnji crvenih krvnih stanica, odnosno hemolizi, koja nastaje kao posljedica protoka fluida dok se tijela astronauta prilagođavaju bestežinskom stanju i ponovno, kad se pri povratku iz svemira prilagođavaju gravitaciji.

Zapravo, anemija je "primarni učinak odlaska u svemir", rekao je dr. Guy Trudel sa Sveučilišta Ottawa.

On je vodio studiju o 14 astronauta koju je financirala Kanadska svemirska agencija. "Dok god su astronauti u svemiru, u njihovu se organizmu više krvnih stanica razgrađuje nego što ih se stvara", objasnio je.

U uobičajenim okolnostima organizam u sekundi razgradi i zamijeni gotovo dva milijuna eritrocita. Trudelov tim otkrio je da se tijekom šestomjesečnih misija astronauta u njihovu organizmu u jednoj sekundi razgradi tri milijuna crvenih krvnih stanica. "Mislili smo da znamo sve o svemirskoj anemiji, no nije tako", kazao je znanstvenik.

Pojasnio je da su se u organizmu astronauta proizvodili dodatni eritrociti kako bi nadoknadili one razgrađene. No Trudel se pita koliko dugo tijelo može kontinuirano proizvoditi 50 posto više eritrocita. To je važno znati jer bi povratna misija na Mars, po NASA-inoj procjeni, trajala dvije godine.

"Ako ste kandidat za put na Mars, a vaš organizam ne uspijeva pratiti potrebu za proizvodnjom svih onih dodatnih crvenih krvnih stanica, mogli biste se naći u ozbiljnoj nevolji", upozorio je