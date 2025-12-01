Traži se način simulacije neuregeneze

Odrasli mozgovi trebaju stalnu opskrbu novim živčanim stanicama da bi mogli provoditi funkcije poput mirisa i sjećanja, pokazao je pokus s miševima u Japanu.

Premda su znali da odrasli mozak može stvarati nove živčane stanice, znanstvenici do sada nisu bili sigurni kakve su njihove uloge. Novo otkriće moglo bi objasniti zašto neki ljudi koji su preživjeli moždane udare nikada ne povrate neke svoje funkcije jer njihovi mozgovi više ne stvaraju nove stanice.

U članku objavljenom u časopisu Nature Neuroscience, znanstvenici navode kako su pronašli način da umetnu fluorescentni protein u odrasle miševe, što im je pomoglo da identificiraju nove moždane stanice.

U roku godinu dana otkrili su da su gotovo sve stanice u dijelu mozga zaduženom za miris zamijenjene novima. Nove stanice otkrivene su i u dijelu mozga zaduženom za sjećanje.

Drugoj skupini miševa znanstvenici su blokirali sposobnost stvaranja novih živčanih stanica. "Normalni miševi brzo nauče u koju rupu trebaju ući. Mutanti nauče kamo se trebaju sakriti, ali za tjedan dana brzo zaborave, posve izgube pamćenje", rekao je Ryoichiro Kageyama, direktor i profesor Instituta za istraživanja virusa pri Sveučilištu u Kyotu.

Otkriće je značajno za ljude koji imaju oštećenje mozga.

"Kod nekih oštećenih mozgova, kao poslije moždanog udara, nema neurogeneze (stvaranja novih živčanih stanica). Zanima nas odakle dolaze nove živčane stanice i možemo li stimulirati neurogenezu", rekao je. (HINA)