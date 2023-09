U subotu 04.11.2023. će u zagrebačkom Boćarskom domu britanska elektronska atrakcija Morcheeba održati ekskluzivni koncert, zbog kojega specijalno dolazi u Zagreb. Morcheeba je svojim čestim dolascima očarala zagrebačku tj. hrvatsku publiku pa slobodno možemo reći da Morcheeba spadaju u posebnu kategoriju miljenika kod domaće publike! Spajajući elemente trip-hopa, alternativnog rocka, R&B-a, folka i downtempa, Morcheeba su svojom glazbenom pričom postali svijetsko poznato ime. Kroz impresivnu karijeru zavrijedili su velik broj fanova po cijelom svijetu, ali su i jedan od izvođača koji uredno posjećuje naše krajeve.

Morcheebau su osnovali sredinom 1990-ih s pjevačica Skye Edwards i braća Paulom i Rossom Godfreye. Njihov glazbeni stil mogao bi se opisati kao spoj trip hopa, rocka, folk rocka i downtempa. Objavili su deset studijskih albuma od kojih su dva dosegla u top deset u Velikoj Britaniji.

Morcheebu je objavila svoj prvi EP "Trigger Hippie" 1995. godine u Londonu u vrijeme proboja trip-hopa, što im je označilo put prema međunarodnom uspjehu. Slijedi prvi album "Who Can You Trust?", koji je jedan od njihovih najcjenjenijih albuma, a naredni "Big Calm", "Fragments of Freedom" I "Charango" izrodili su brojne hitove poput "Rome Wasn't Built in a Day", "The Sea", "Trigger Hippie", "Undress Me Now" ili "Part Of The Process".

Godine 2014. Edwards i Ross Godfrey su osnovali project Skye & Ross i objavili istoimeni album u rujnu 2016.

Posljednji studijski album Morcheebae, "Blackest Blue", objavljen je u svibnju 2021.i vrlo je dobro ocijenjen od strane kritike koja ga je opisala kao izvanredan i svjež album, te je došao do 14-tog mjesta na UK 100 Top Charts listi. Albumu su prethodili singlovi "Sounds of Blue", "Oh Oh Yeah" i "The Moon". Naslov "Blackest Blue" dolazi od stiha s albuma "The Moon", hrvatske kantautorice Irene Žilić. Naime Ross se zaljubio u pjesmu i zatražio Irenino dopuštenje da je obradi, a Skye dodavši još jedan stih izrodila se novu pjesmu: "Blackest Blue". Na albumu su surađivali i s Bradom Barrom iz The Barr Brothers i Dukeom Garwoodom.

Na ovomzagrebačkom koncertu, osim promocije novog albuma, možemo očekivati i presjek rada grupe od samog početka do danas, a obzirom da je koncert u subotu, vjerjemo da će to biti i jedan izlazak tj. Koncert za pamćenje.

Dvorana Boćarski dom se nalazi u ulici Prisavlje 2 u Zagrebu. Vrata dvorane će se otvoriti u 19:00 sati, a početak koncerta je najvljen za 21:00 sat. Ulaznice su u prodaji preko Entrio.hr sustava, online i na Entrio prodajnim mjestima kao i u Dirty Old Shopu koji se nalazi u Trantinskoj ulici br. 34 u Zagrebu (ulaznice će biti u prodaji od ponedeljka 02.10.2023. i ulaznice će se se moći kupiti i preko njihovog web shopa). Cijena ulaznice iznosi 30 € early bird ulaznice prvih 200 komada, zatim će „1st release" ulaznica koštati 35 € do 15.10.2023., pa „2nd release" 40 € od 16.10.2023. i na nad koncerta 45 €.