Godinu dana nakon fantastičnog koncerta u Tvornici kulture kultna rock mašina Monster Magnet se vraća u Zagreb i to u sklopu turneje na kojoj slave album „Powertrip", ključni album žanra i njihovo najprodavanije studijsko izdanje koje ih je 1998. godine gurnulo u mainstream i među rock prvoligaše. Novi zagrebački susret planiran je u klubu Močvara 15. veljače.

Monster Magnet - «Space Lord»

Nakon što su prošle veljače pred gotovo 900 ljudi održali jedan od boljih koncerata sezone u Tvornici, Monster Magnet se u Zagreb vraćaju sa set listom na kojoj će „Powertrip" svirati cjelosti te dodati ključne hitove s ostalih albuma.

Monster Magnet - «Powertrip»

Predvođeni neuništivim Daveom Wyndorfom Monster Magnet su osnovani sad već davne 1989. godine. Prvo desetljeće polako su gradili karijeru bez većih uspjeha, da bi 1998. pogodili jack pot megasellerom «Powertrip» s kojeg su skinuti veliki singlovi «Space Lord», «Powertrip», «Temple Of Your Dreams» i «See You In Hell». Tih godina bend je tourirao i s uglednim imenima kao što su Aerosmith, Metallica, Rob Zombie i Marilyn Manson te zaredao još dva uspješna izdanja, «God Says No» i «Monolithic Baby!». Puno njihove glazbe baš iz tog razdoblja plasirano je u brojnim serijama (ponajviše u «Sinovima anarhije»), filmovima, videoigrama, pa čak i profi wrestlingu.

Koncert u Močvari ima ograničen kapacitet na 500 ulaznica koju u prodaju kreću u petak, 11. listopad po cijeni od 140 kn. Ukoliko ih ostane, na dan koncerta će im cijena iznositi 170 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.