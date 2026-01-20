15. siječnja ove godine u Gradskom kulturnom središtu Metković istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski kipar, slikar i crtač Ivan Branko Imrović otvorio je fascinantnu samostalnu izložbu Modeliranje mora.

Ovom prigodom Imrović je izložio niz djela, skulpture, crteže nastalih u proteklom razdoblju njegova kontinuirana angažmana u realiziranju opsežnog i kompleksnog opusa.

Imrović precizno, vrlo emotivno, posve otvoreno, promatra i doživlja svijet oko sebe, u neposrednom okruženju ili dalje, oživotvorujući motive naročito mora u svom vrlo osobenom i nadahnutom opusu.

Skulpture Ivana Branka Imrovića, niz vrlo dojmljivih bronci, potvrđuju iznimnu autorsku mogućnost specifičnog izražanja kipara.

Tu je niz impresivnih ovalnih skulptura s likom u dubini.

Crteži, raznolika lica mora ističu se gustoćom boje i svojevrsnim mirovanje velikog vodenog volumena, živog i neuništivog, pokretača svega.

Ovom izložbom na jugu Hrvatske, u Metkoviću Ivan Branko Imrović nedvojbeno je još jednom ukazao na izvanredno autorsko djelo, originalno i iskreno.

Izložba Modeliranje mora Ivana Branka Imrovića u Gradskom kulturnom središtu Metkovića svakako bi morala ući u najuži izbor za najbolju godišnju izložbe u Hrvatskoj.

Možda se ipak dogodi da ova sjajna izložba obiđe i druge naše gradove i izložbene prostore i finalno bude prezentirana u Zagrebu.