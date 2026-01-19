Dubrovački slikar Ante Barišić svakako je najposebniji suvremeni hrvatski likovni umjetnik. Osobitu pozornost posvetio je u proteklom razdoblju digitalnom slikarstvu aktivno se potvrđujući i u inozemstvu. Njegovi brojni ciklusi u digitalnoj tehnici izazvali su znatan interes kako u domovini tako i vani.

Pred nama je novi ciklus Mudraca iz ciklusa Retro futurizam. O čemu se radi?

- Ciklus "Mudraca" unutar "Retro futurizma" istražuje bezvremensku potragu za mudrošću i identitetom kroz prizmu suvremenih digitalnih medija. Kroz ove radove spajam elemente prošlosti i budućnosti, stvarajući likove koji nisu vezani za određeno vrijeme ili prostor, već predstavljaju univerzalne arhetipove ljudske spoznaje. Cilj mi je otvoriti dijalog o tome što znači biti mudrac danas, u svijetu brzih tehnoloških promjena.

Lik starca je konstrukcija ili je pronađen u povijesti?

- Likovi mudraca u ovom ciklusu nisu portreti stvarnih povijesnih osoba, već su rezultat mog osobnog istraživanja i umjetničke imaginacije. Inspiraciju crpim iz povijesti umjetnosti, ali svjesno biram stvarati nove, izmišljene figure. Time želim pokazati da mudrost nije privilegij prošlosti, već proces koji se stalno iznova gradi i reinterpretira.

Osobito su zanimljivi različiti krajobrazi u daljini, iza mudraca.

- Krajobrazi u mojim radovima nisu samo pozadine, već aktivni sudionici priče. Svaki pejzaž odražava unutarnje stanje mudraca, njihove misli, sumnje i snove. Kroz kombinaciju mediteranskih motiva i apstraktnih elemenata, želim stvoriti atmosferu koja potiče gledatelja na introspekciju i osobnu interpretaciju.

Kolor je vrlo snažan, vrlo dojmljiv.

- Boja je za mene ključni alat izražavanja. Ekspresivnim, teksturiranim radom kistom u mojim digitalnim i mješovitim medijskim djelima nastojim stvoriti opipljivu energiju u mome radu kistom. Bilo da se radi o vrtložnom nebu koje podsjeća na Van Gogha ili teksturama nalik impastu u mojim portretima, ova taktilna kvaliteta daje mojoj digitalnoj umjetnosti fizičku, gotovo skulpturalnu prisutnost koja je rijetka u ovom mediju. Snažni kontrasti i bogata paleta služe tome da dodatno naglase emocionalnu i filozofsku dimenziju svakog lika.

Simbolika je u ovom ciklusu vrlo naglašena.

- Izmišljeni mudraci predstavljaju univerzalne ljudske težnje za znanjem, mudrošću i samospoznajom. Oni su arhetipovi, a ne portreti - svatko se može prepoznati u njihovim traganjima i pitanjima. Kroz ove likove otvaram prostor za promišljanje o tome što znači biti mudrac danas, u digitalnom dobu. Nastojim poticati gledatelja da razmišlja o vlastitoj ulozi u društvu, o autentičnosti i o tome kako povijest oblikuje naš identitet i to kombiniranjem spoznaja iz povijesti umjetnosti, filozofije i suvremenih digitalnih tehnika. Time nastojim stvoriti djela koja postaju most između prošlosti i budućnosti, tradicije i inovacije.

Svaki ciklus nosi poruku.

- Moje slike nikada nisu samo dekorativne - one su vozila za istraživanje identiteta, mudrosti i ljudskog putovanja s izrazitom emocionalnom dubinom. Primjećuje se i moja kozmopolitska perspektiva koja teži univerzalnom obliku. Vjerujem da umjetnost ima moć mijenjati percepciju i poticati na razmišljanje. Poruka ovog ciklusa je da mudrost nije statična, već se stalno razvija kroz dijalog između prošlosti i budućnosti, tradicije i inovacije. Želim inspirirati publiku da preispita vlastite vrijednosti i ulogu tehnologije u svakodnevnom životu.

Što je još novo u atelijeru?

- Trenutno eksperimentiram s novim digitalnim tehnikama i proširenom stvarnošću (AR), nastojeći proširiti granice vizualnog izraza. Radim i na novim serijama koje će dodatno povezati tradicionalno slikarstvo s interaktivnim medijima, s ciljem da publika postane aktivni sudionik umjetničkog procesa.