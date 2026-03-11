Ožujak je mjesec posvećen podizanju svijesti o endometriozi. Ipak, tih tridesetak dana jedva je dovoljno da se ukaže na činjenicu da s ovim stanjem živi otprilike svaka deseta žena (kao i djevojčice) u reproduktivnoj dobi. Unatoč tome što je vrlo česta, davanje dijagnoze traje godinama. Kako bi skrenuli pozornost na probleme milijuna žena diljem svijeta, Intimina, brend posvećen ženskom zdravlju, zajedno s medicinskom stručnjakinjom dr. Susannom Unsworth donosi vodič o tome kako znati radi li se samo o bolnoj menstruaciji ili je riječ o endometriozi i kada je potrebna pomoć specijaliste.

Budući da normalizacija menstrualne boli često dovodi do odgađanja traženja pomoći, dr. Unsworth i Intimina pripremili su vodič koji pojašnjava razliku između uobičajenih grčeva i potencijalne patologije. Cilj je osnažiti žene da prepoznaju znakove bolesti i točno znaju kada je vrijeme da zatraže liječnički pregled.

Prepoznavanje boli

Mnoge žene pretpostavljaju da je nepodnošljiva bol jednostavno neizbježan dio ciklusa. Dr. Unsworth, međutim, upozorava da takvu patnju ne smijemo smatrati normalnom.

„Menstrualni bolovi su česti, ali ne bi trebali biti iscrpljujući", ističe dr. Susanna Unsworth. „Ako vas bol redovito sprječava u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, ako ne reagira na uobičajene tablete protiv bolova ili se počne javljati i prije same menstruacije, to bi mogao biti znak endometrioze."

Dr. Unsworth napominje da se simptomi ne svode samo na grčeve. Glavni znaci za uzbunu su:

Obilna krvarenja i ekstremni umor.

Bol tijekom seksa.

Bol pri mokrenju ili pražnjenju crijeva.

Kronična bol koja u težim slučajevima postaje stalna, a ne samo vezana uz ciklus.

Put do dijagnoze

Snalaženje u zdravstvenom sustavu može biti obeshrabrujuće. Dr. Unsworth savjetuje da liječnik obiteljske medicine treba biti prva adresa, ali pacijentice moraju biti svjesne procesa dobivanja uputnice.

„Ako imate navedene simptome, svakako razgovarajte sa svojim liječnikom. Postoje jednostavne terapije koje mogu uvelike pomoći, a obično preporučujemo da ih isprobate tijekom perioda od 3 do 6 mjeseci", savjetuje doktorica.

Ipak, naglašava da pacijentice trebaju inzistirati na uputnici za specijalista ginekologa ako:

Simptomi ne nestaju nakon početne terapije.

Pokušavate zatrudnjeti (problemi s plodnošću).

Imate složene simptome koji zahvaćaju mjehur ili crijeva.

Dr. Unsworth također upozorava na čestu zabludu:

„Vaš liječnik vas može poslati na ultrazvuk, ali važno je znati da nalaz često može biti uredan. Uredan ultrazvuk ne isključuje endometriozu."

Mogućnost liječenja

Ako se posumnja na endometriozu, liječenje ovisi o težini stanja i planiranju trudnoće. Dr. Unsworth opisuje uobičajeni tijek liječenja:

1. Početna terapija: „Obično počinjemo s protuupalnim lijekovima protiv bolova i hormonskom terapijom, poput kombinirane pilule ili hormonske spirale. Cilj je smanjiti hormonsku stimulaciju žarišta endometrioze, što može biti vrlo učinkovito."

2. Dodatne pretrage i napredna skrb: Ako simptomi potraju, potrebna je daljnja obrada magnetskom rezonancom (MR) ili dijagnostičkom laparoskopijom. U potvrđenim težim slučajevima može se uvesti medicinska menopauza kako bi se ciklus privremeno „isključio". "To može znatno pomoći, iako je obično potrebna hormonska nadomjesna terapija kako bi se izbjegle menopauzalne nuspojave i održalo zdravlje kostiju", napominje.

3. Kirurške opcije: Za neke pacijentice rješenje je laparoskopska operacija kojom se uklanjaju žarišta endometrioze. U ekstremnim slučajevima razmatraju se i opsežniji zahvati poput histerektomije (uklanjanja maternice).

Ipak, dr. Unsworth nudi realan pogled na operaciju: „Ona nije zajamčen lijek. Ponekad je i nakon zahvata potrebna hormonska terapija, ovisno o tome gdje se bolest nalazi i kako se ponaša."

Prekidanje tišine

Intimina ostaje posvećena uklanjanju stigme s tema o intimnom zdravlju žena. Ako prepoznate bilo koji od navedenih simptoma koje je spomenula dr. Unsworth, savjetujemo posjet liječniku i otvoren razgovor o boli.

Iako put do dijagnoze može biti izazovan, znanje je najmoćniji alat koji imate. Informirajte se, naučite prepoznati razliku između obične boli i endometrioze te istražite sve opcije liječenja. Pravovremena informiranost osigurava da dobijete njegu i podršku koju zaslužujete.