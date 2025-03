Mitsune, hvaljena japanska neo-folk fuzijska petorka s berlinskom adresom, novo je pojačanje INmusic festivala #17!

Mitsune je japanski peteročlani sastav sa sjedištem u Berlinu, kojeg čine glazbenici iz Japana, Njemačke, Australije i Grčke. Bend predvode dvije sviračice Tsugaru shamisena - četiri stoljeća starog trožičanog instrumenta koji je nekoć bio omiljen među slijepim sviračima i lutajućim glazbenicima starog Japana.

Uz pratnju perkusija i kontrabasa, Mitsune je glazbeno-vizualna senzacija neviđene energije koja spaja japanske narodne pjesme, psihodeliju, jazz, dekadentne kostime i evocirajuće pripovijedanje. Od svog osnutka 2018. godine, Mitsune su nastupali diljem Europe, dijeleći pozornicu s izvođačima poput Hiatus Kaiyote, iznenađujući publiku na festivalima svih žanrova, od techna do folka.

Njihov drugi album, 'Hazama' (2022.), predstavljen je i pohvaljen u časopisima Rolling Stone i Songlines, te je ušao u Top 10 Transglobal World Music Charta.

Mitsune se pridružuje impresivnoj listi izvođača sedamnaestog izdanja INmusic festivala, koji će se održati na zagrebačkim jarunskim otocima od 23. do 25. lipnja 2025. godine. Nastupit će kao dio Europskog programa razmjene talenata (ETE), INmusic-ovog dugogodišnjeg partnera koji pomaže europskim umjetnicima da nastupe na festivalima diljem Europe i šire. Ovaj izniman sastav, prepun energije i inovativnog zvuka, dijelit će pozornicu s već najavljenim glazbenim divovima Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, Sailor Honeymoon, The Pill, MAQUINA. i mnogim drugima!

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 za samo 109 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, kao i ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica za 99 EUR (+ troškovi transakcije) te sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije).