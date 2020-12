U alarmantnom novom istraživanju navodi se da je otkrivena mikroplastika i unutar posteljice. Iako će biti potrebno više istraživanja kako bi se utvrdilo šteti li to izravno fetusu u razvoju

Mikroplastika su čestice manje od pet milimetara, koje nastaju razgradnjom većih plastičnih predmeta. To je postalo glavna opasnost za okoliš tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, a mikroplastika je prisutna i u ogromnom broju širom svjetskih oceana te u tlu i rijekama svih sedam kontinenata.

Prisustvo mikroplastike u ljudskom tijelu nije ništa novo, no s obzirom na to da posteljica pomaže u kontroli prijenosa materijala između fetusa i materijala, bitno je da ne izaziva onečišćenje.

Za istraživanje koje je objavljeno u časopisu Environmental International istraživači su prikupili male dijelove posteljice od šest žena. Nakon otapanja i filtriranja ovih uzoraka, autorima studije ostalo je 12 mikroplastičnih čestica koje potječu iz četiri od šest posteljica.

Utjecaj na fetus?

To se može činiti malim brojem, ali važno je napomenuti da su istraživači analizirali samo oko četiri posto svake posteljice, pa je vjerojatno da ih ima i više. S obzirom na to da je riječ o izuzetno malim česticama (od pet do deset mikrometara), lako se mogu transportirati u krvi. Međutim, autori studije nisu sigurni kako su čestice ušle u krvotok.

Otkrili su da mikroplastika može prodrijeti do placentnog tkiva. Naime, tri čestice pronašli su u membranama koje štite plodnu vodu., a pet na fetalnoj strani posteljice, prenosi IFLScience.

Srećom, sve su majke u ovom istraživanju rodile zdrave bebe, iako to ne znači da bi prisutnost mikroplastike u posteljici trebalo smatrati potpuno sigurnom. Istraživanja su pokazala da takve čestice mogu poremetiti imunosnu signalizaciju i korištenje energetskih zaliha unutar tijela, zbog čega autori smatraju da bi prisutnost mikroplastike može izazvati komplikacije, no potrebna su daljnja istraživanja koja bi to provjerila.