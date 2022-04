Mike Walsh, jedan od vodećih svjetskih futurologa na konferenciji Future Tense u Zagrebu govorit će o vođama budućnosti

On je CEO agencije za predviđanje trendova, jedan od vodećih svjetskih futurologa, globalni nomad, autor tri bestsellera, a prema pisanju Real Leaders, jedan od 50 najboljih govornika na svijetu za 2022. Mike Walsh jedan je od šest futurologa koji će 8. i 9. lipnja gostovati na konferenciji Future Tense. Budućnost poslovanja u fokusu je ove međunarodno nagrađivane B2B konferencije, a Walsh će održati predavanje na temu „The Future of Independent Thinking and Leadership".

„Često pogrešno zamišljamo budućnost. Mislimo kako će to biti mjesto koje su osmislili znanstvenici i tehnolozi i propuštamo vidjeti koliko je ona jednostavna. Jer promjene u našem ponašanju kreiraju budućnost. Ona je u suštini ljudski fenomen. Kompanije i individualci diljem svijeta upravo prolaze kroz nevjerojatan proces, a to je digitalna transformacija. Za mene, tu se ne radi o tehnologiji. Zapravo, najmanje važan dio tog koncepta je riječ 'digitalna'. Jer digitalna transformacija zapravo je aktivno ponovno zamišljanje naših organizacija iz perspektive novih generacija koje su odrasle okružene sofisticiranom tehnologijom pametnih telefona", izjavio je.

Mike Walsh svojevrsna je zvijezda futurologije koji je već u svojoj prvoj knjizi Futuretainment 2009. predvidio da će pametni telefoni preoblikovati medijsku i marketinšku industriju, uspon društvenih mreža, digitalnih influencera i streaming zabave. U knjizi The Dictionary of Dangerous Ideas, koju je objavio 2014., predvidio je napredak u mikro satelitskim mrežama, kriptovalutama, radu na daljinu, digitalnim prosvjednim pokretima, samovozećim automobilima, bespilotnim letjelicama i digitalnoj biologiji. Zato danas svi pozorno čitaju The Algorithmic Leader, knjigu iz 2019., u kojoj govori o budućnosti koja bi već sutra mogla biti naša stvarnost. U karijeri je održao više od tisuću govora, od strateških brifinga za odbore kompanija poput Verizona i Rytheona do summita i konferencija. Kao CEO kompanije Tomorrow savjetuje neke od najuspješnijih svjetskih tvrtki s popisa Fortune 500.

O liderstvu će na konferenciji Future Tense, uz Mikea Walsha, govoriti i Liana Keserić, predsjednica Uprave Raiffeisen Bank Hrvatska.

"Na Future Tenseu nadam se da ću upiti nove poglede na svijet, vidjeti neke nove mentalne modele naše stvarnosti koji će me inspirirati da revidiram vlastite poglede na svijet. Što nam budućnost donosi ne možemo znati, ali sigurno se možemo bolje pripremiti ako smo znatiželjni", rekla je Liana Keserić.

Osim Mikea Walsha, zagrebačka Lauba 8. i 9. lipnja ugostit će još pet renomiranih svjetskih futurologa koji će iznijeti svoja predviđanja o budućnosti poslovanja. To su Daniel Susskind, Anne Lise Kjaer, Ian Yeoman, Daria Dasha Krivonos i Mike Bechtel, koji će održati predavanja na teme: The Future of Work and Education, The Future of Governance, The Future of Tourism, A Sustainable Future te The Future of Technology.

Konferencija će trajati dva dana, 8. i 9. lipnja, a svaki dan će biti predstavljene tri tematske jedinice koje će sadržavati predavanje futurologa, panel diskusiju s futurologom, donositeljima odluka u javnom sektoru te relevantnim sugovornicima iz poslovne zajednice, ali i B2B standing talk na kojem će vodeći predstavnici poslovne zajednice raspravljati o mogućnosti primjene futuroloških predviđanja u poslovanju.

