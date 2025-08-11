Intimina predstavlja vodič o menstrualnim čašicama kao ključ samopouzdanja, održivosti i zdravlja.

Previše djevojaka i mladih žena još uvijek moraju šutjeti o menstruaciji, prirodnoj pojavi obavijenoj stigmom i dezinformacijama. Zato brend Intimina i ove godine posvećuje Međunarodni dan mladih (12.8.) važnosti edukacije o menstruaciji, i to ne samo o ciklusu, već i o različitim menstrualnim proizvodima koji nam stoje na raspolaganju. I jednokratna i višekratna rješenja, poput menstrualnih čašica, trebaju biti dio svakodnevnih razgovora.

„Menstruacija je prirodna. Sram nije." poručuje Dunja Kokotović, Intimina Global brand manager. „Svaka djevojka zaslužuje započeti svoje menstrualno putovanje s podrškom okoline i znanjem da postoje raznovrsne opcije menstrualne higijene."

Nedavno istraživanje brenda Intimina provedeno na 2000 djevojaka generacije Z pokazuje ohrabrujuće pomake, ali i prostor za napredak. Dok 22 % ispitanica kaže da se o menstruaciji govori otvoreno i da im je ugodno razgovarati o toj temi sa svima, dodatnih 19 % doživljava miješanu situaciju: ponekad je razgovor otvoren, a ponekad je menstruacija i dalje tabu. Ohrabruje podatak da 19 % cijeni otvorenost u svom društvenom okruženju, no 11 % i dalje smatra da bi menstruacija trebala biti privatna stvar. Njih 11 % vjeruje da nas još uvijek čeka težak posao na rušenju stigme. Samo 6 % djevojaka navodi da je menstruacija u njihovim zajednicama i dalje potpuni tabu.

„Menstruacija je sasvim normalan dio života, ali i dalje se o njoj prečesto šuti", dodaje Kokotović. „Važno je stvoriti prostor za iskrene razgovore i normalizirati svaki aspekt menstruacije - uključujući i načine na koje je doživljavamo i kako se njome nosimo."

Zašto menstrualne čašice za mlade?

Tjelesno pozitivno iskustvo : Čašice pomažu mladima da bolje upoznaju vlastitu anatomiju i razumiju svoj ciklus.

Višekratna upotreba znači pouzdanost : Jedna čašica može trajati do 10 godina, smanjujući količinu otpada i štedeći novac.

Više samopouzdanja: Kada djevojke znaju koje sve opcije imaju, mogu donositi informirane odluke o tome koje im najbolje odgovaraju.

U sklopu svoje posvećenosti menstrualnoj ravnopravnosti, Intimina nastavlja educirati te razvijati menstrualne čašice prilagođene početnicama, poput čašice Lily Cup One, osmišljene posebno za tinejdžerice i sve koje ih koriste prvi put.

Ovaj Međunarodni dan mladih može biti podsjetnik i motivacija za edukatore, zdravstvene djelatnike, roditelje i donositelje odluka da zajednički doprinesemo uklanjanju menstrualnog srama i gradimo budućnost u kojoj svaka mlada osoba može upravljati svojom menstruacijom dostojanstveno i informirano.