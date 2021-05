Podsjetnik na datum kojeg ne smijemo zaboraviti - Međunarodni dan borbe protiv homofobije

Znate li što se obilježava 17. svibnja? Iako smo svjesni velikog broja različitih datuma kojima se daje posebna pozornost, ovaj je ipak izrazito važan. LELO je tu kako bi vas podsjetio na Međunarodni dan borbe protiv homofobije kojeg nikako ne smijemo zaboraviti - obilježavanjem ovog dana dajemo podršku LGBTIQ zajednici koja joj je trenutno prijeko potrebna, s obzirom na tešku situaciju u kojoj smo se svi našli. Danas je važnije nego ikada da naša podrška bude još glasnija jer je to jedini način na koji možemo ojačati naše društvo.

Izazovi kroz koje prolaze LGBTIQ osobe u vrijeme COVID-19 krize su krajnje uznemirujući. Rastući je broj prijava obiteljskog nasilja, razine socijalne distance i anksioznosti, kao i poteškoća u liječenju HIV-a te pristupu terapijama koje su ključne za LGBTIQ osobe - kao da prije pandemije već nisu postojale brojne restrikcije.

Kada pogledamo događanja kroz povijest gdje se homoseksualnost smatrala velikim moralnim grijehom, a oni koji su ga počinili bili su javno osramoćeni i kažnjeni, te kada pogledamo situaciju danas, čini se da je napredak veći, a promjena sve više. No, je li to uistinu tako? U nekim dijelovima svijeta, homoseksualnost se i dalje smatra tabuom i velikom sramotom. Taman kad pomislimo kako smo vidjeli sve - napredak društva, sva postignuća od znanosti do medicine... zabrinjavajuće je vidjeti kako je homofobija i dalje uvelike prisutna u društvu, te koliko se raznih situacija i dalje dopušta. Nevjerojatno je velik strah i odbojnost prema LGBTIQ osobama što neki koriste u političke svrhe, neki smatraju kako je to bolest, poremećaj, neki koriste verbalno i fizičko nasilje - ''Zar je voljeti grijeh?'', kako je Zorica Kondža otpjevala, pitamo se i mi. Najtužnije je kada takve reakcije dolaze od onih najbližih, prijatelja i obitelji. Naravno, postoje razni zakoni protiv diskriminacije, no većina tih zakona ostaje samo na papiru jer ono što se događa u stvarnosti je u potpunosti druga priča. Činjenica je kako je homofobija prisutna, stvarna i čini velik problem u našem društvu.

Srećom, postoji dio društva koji se konstantno trudi pronaći pravi način borbe za promjenu koja uključuje i LGBTIQ osobe. Slavimo parade ponosa, prosvjedujemo i bunimo se na nepravdu, organiziramo različite aktivnosti, imamo glasnu medijsku pokrivenost i podršku, a sve to je ono što nas tjera da idemo dalje. Postoje razne rasprave o tome koliko bi prava LGBTIQ osobe trebale imati što pokazuje koliko ih neki ljudi ne žele učiniti ravnopravnim dijelom društva. Ono za što se borimo je pravda - želimo ravnopravnost i priliku za normalnim životom LGBTIQ osoba, mogućnost da slobodno i bez straha ''izađu iz ormara'' i govore o svojoj seksualnosti!

Za kraj, najbitnije je da budemo uporni i ne odustajemo. Izlazak iz vlastite komfor zone, konstantna borba protiv negative i netolerancije, ogromna podrška LGBTIQ aktivnostima, snažna medijska pratnja i najveći mogući pljesak svakoj osobi koja se dovoljno ohrabri da ''izađe iz ormara'' - ovo je ono što im najviše pomaže, te čini promjenu koju LGBTIQ osobe žele vidjeti i koja čini život jednostavnijim onima koji su ''drugačiji'', a žele biti ravnopravni.