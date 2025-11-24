« Vic dana
Mali Mujica i petica

Što se dogodi kad Mujo pokuša saznati kako mali Mujica stoji u školi pa dobije prilično neočekivan odgovor

Kakve ocjene ima mali Mujica
Kakve ocjene ima mali Mujica (Shutterstock)
Mujo se vrati s posla i vidi malog Mujicu kako se igra na kompjuteru, pa ga upita:

- Jel', mali, nemaš ti neke zadaće za napravit'?

Mujica odmahne glavom:

- Jok, babo, sve sam već uradio ....

Mujo nastavi s ispitivanjem:

- A kako je bilo u školi danas?

Mujica klimne, ne odvajajući oči od ekrana:

- Dobro ....

Mujo nezadovoljno pita:

- Jes' dobio kak'u ocjenu?

Mujica odvrati:

- Umalo sam dobio pet'cu!

Mujo se zbunjeno počeše po glavi:

- Pa šta's onda dobio?

Mujica slegne ramenima:

- Ništa, bolan, dobio ju je Ibro koji sjedi do mene!

24.11.2025. 06:56:00
