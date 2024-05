Ususret Majčinom danu, a u suradnji s nutricionisticom Jo Travers, Intimina otkriva zašto je željezo neophodno tijekom trudnoće i dojenja te kako nadoknaditi manjak željeza

Željezo je mineral koji se prirodno nalazi u mnogim namirnicama, ali se može uzimati i kao dodatak prehrani. Željezo je ključna komponenta hemoglobina, proteina koji se nalazi u crvenim krvnim stanicama (eritrocitima) koji veže kisik. Kao rezultat toga, željezo se veže za crvena krvna zrnca i igra ulogu u prijenosu kisika kroz tijelo.

Željezo tijekom trudnoće

"Željezo je potrebno svima, ali treba se znatno povećati tijekom trudnoće iz više razloga. Prvo, ako ste trudni, volumen krvi vam se poveća za gotovo 50 %, pa imate više crvenih krvnih zrnaca kojima je željezo potrebno! Željezo je također potrebno za stvaranje određenih enzima koji se povećavaju tijekom trudnoće, a kao da to već nije dovoljno, beba u razvoju apsorbira željezo i skladišti ga-dovoljno da traje prvih šest mjeseci života," objašnjava Jo Travers.

Potreba za željezom eksponencijalno raste tijekom trudnoće, a vrhunac doseže u trećem tromjesečju kada ne možete unijeti toliko željeza samo iz hrane bogate željezom! To je normalno i prirodno, te ćete u tom razdoblju koristiti željezo koje ste pohranili ranije tijekom trudnoće. U prvom tromjesečju, zbog izostanka menstruacije, potreba za željezom je manja nego kad niste trudni. Vaše tijelo tada počinje skladištiti željezo za kasniju upotrebu. Ali ne brinite, sve će to brzo iskoristiti.

Željezo tijekom dojenja

Bebe dobivaju dovoljno željeza dojenjem u prva četiri do šest mjeseci života, a njihove se potrebe kasnije trebaju zadovoljiti uvođenjem hrane bogate željezom. Za vas to znači da ne gubite toliko željeza tijekom dojenja. „Iako samo dojenje ne zahtijeva unos dodatnog željeza, istraživanja pokazuju kako žene koje uzimaju nadomjestke željeza tijekom dojenja imaju višu razinu, što znači da su pod manjim rizikom od njegovog nedostatka i anemije. To može biti zato što nadoknada željeza pomaže vratiti njegovu razinu nakon ekstremno visokih potreba za željezom tijekom trudnoće," objašnjava Jo Travers.

Posljedice nedovoljne količine željeza

Budući da su potrebe za željezom veće tijekom trudnoće, vjerojatno ga nećete dobiti dovoljno samo iz hrane. Ako dođe do manjka, možete osjećati mučninu, umor, mrzovolju i pospanost. Također ste izloženi većem riziku od razvoja anemije potpunog nedostatka željeza. To se može odraziti i na postporođajno razdoblje, što rezultira nižim razinama energije, što može postati problem jer ćete uz sebe imati malu osobu kojoj ćete trebati prilagoditi vaše spavanje i sve ostale navike. Budući da fokus više neće biti na vama, već na vašoj bebi, možda nećete imati dovoljno vremena za praćenje dnevne prehrane ili dovoljno odmora. Ako imate manjak željeza, vjerojatno ćete osjećati veću potrebu za odmorom nego što bi ona bila s normalnom razinom željeza.

Također, postoji mogućnost gubitka puno krvi tijekom poroda, što bi moglo rezultirati nižim razinama željeza. Menstruaciju bi mogli opet dobiti tijekom prvih mjeseci djetetova života tako da će se razina željeza smanjiti. To bi značilo da ćete trebati veći unos željeza tijekom dojenja.

Rješenje za niske razine željeza

Kao i uvijek, najvažnije je jesti zdravu, uravnoteženu prehranu kako biste dobili odgovarajuće razine željeza prije začeća te tijekom trudnoće i dojenja. Pomoći će vam ako znate prepoznati simptome nedostatka željeza (umor, slabost, loša narav, razdražljivost, bljedilo itd.). Svakako pazite na svoje tijelo i odmarajte se što više. Međutim, ako primijetite da se dobro brinete o sebi, ali i dalje imate ove simptome, najbolje je da razgovarate sa svojim ginekologom. On će vam najvjerojatnije napraviti neke krvne pretrage tijekom trudnoće kako bi vam dao ideju o razini hemoglobina. Očekuje se da će se te razine početi smanjivati ​​kasnije u trudnoći zbog gore spomenute povećane potražnje za željezom. To se lako može spriječiti dodacima željeza i uravnoteženom prehranom. Mudro je unaprijed razmisliti o uzimanju dodatka željeza tijekom trudnoće jer time možete spriječiti njegov nedostatak, a kada razina željeza padne na određenu razinu (kada postanete anemični), može biti veći izazov vratiti razine u normalu. Stoga, čuvajte sebe i svoju bebu i ostanite zdravi!