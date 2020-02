Samostalna izložba fotografija Maje Strgar Kurečić naziva 'Drugi svjetovi' održava se u Gačeriji ULUPUH u Zagrebu od 18. veljače do 2. ožujka 2020. Otvorenje izložbe je u utorak, 18. veljače, u 19 sati.

'Fotografiju u današnje doba često vežemo uz dokumentiranje svakodnevice i zbog njene široke rasprostranjenosti zaboravljamo na njezinu umjetničku vrijednost. Izložbom Drugi svjetovi, fotografkinja Maja Strgar Kurečić uvodi nas u jedan drugi svijet fotografije s kojim se rijetko susrećemo, onaj apstraktni. Gubeći mimetička i narativna svojstva, ove fotografije stavljaju naglasak na vizualnosti, diskurzivnosti i emocionalnosti.' (...)

'Majini začudni Drugi svjetovi prostori su magičnoga i fantastičnoga; nestvarnoga i mističnoga. Prostori gdje se pojavljuju vizije mikro i makro oblika univerzuma, praslike i arhetipovi.' (...)

- Višnja Slavica Gabout, prilagođeno iz predgovora kataloga

Izložba će se moći razgledati do 2. ožujka, od ponedjeljka do srijede od 10 do 17 sati, četvrtkom i petkom od 10 do 20 sati, te subotom od 10 do 13 sati. Nedjeljom i praznicima galerija je zatvorena. Ulaz na izložbu je slobodan.