Neponovljiva Macy Gray vraća se u Zagreb! U sklopu svoje turneje kojom slavi dvadeset petu godišnjicu debitantskog albuma „On How Life Is" jedna od najvećih svjetskih pop vokalistica Macy Gray nastupit će u Tvornici kulture i izvesti svoje najveće hitove u petak, 20. lipnja 2025. godine.

Macy Gray - „I Try"

Macy Gray, glazbenica specifičnog, rašpastog glasa i jedan od najprepoznatljivijih vokala današnjice svoj je album prvijenac „On How Life Is" objavila 1999. godine, a veliku će obljetnicu obilježiti posebnom slavljeničkom turnejom u sklopu koje ponovno stiže i pred zagrebačku publiku. Iako je u početku svoje karijere pisala pjesme za svog prijatelja, već je po izvedbi prvih pjesama i objavi debitantskog albuma nova zvijezda bila rođena. Ubrzo je osvojila milijune fanova diljem svijeta, a album je stekao višestruke platinaste naklade. S albuma se posebno izdvojio drugi singl „I Try" koji joj je donio dodatnu popularnost, ali i velika priznanja. Osim što se pojavila u brojnim filmovima i serijama te upala na Billboardovu top ljestvicu, ta joj je pjesma 2001. godine osigurala Grammy za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu. Album „On How Life Is" iznjedrio je još dva velika hit-singla, „Still" i „Why Didn't You Call Me", a ovom će ga turnejom neponovljiva kraljica soula proslaviti s obožavateljima diljem svijeta.

Macy Gray - „Still"

U svojoj bogatoj karijeri, Macy Gray ostvarila je brojne suradnje s istaknutim glazbenicima poput Fatboy Slima i Black Eyed Peasa. Na pjesmi „Sweet Baby" s drugog studijskog albuma „The Id" gostovali su John Frusciante iz Red Hot Chili Peppersa i Erykah Badu. Također je gostovala na albumu Carlosa Santane na pjesmi „Amoré (Sexo)". Macy Gray snimila je pjesme za brojne filmske soundtracke, a jedna je od najpopularnijih „Cell Block Tango / He Had It Comin'" iz filma Chicago. Uz svoj prepoznatljivi vokal, Macy je glazbu obilježila nevjerojatnom senzibilnošću, talentom za liriku i sklonošću eksperimentiranju žanrovima. Iako je najpoznatija po soul i R&B zvuku, često je u svoju glazbu uklapala elemente retro diska i hip-hopa, pokazujući kako umjetnost ne poznaje granice. Tijekom više od dva desetljeća karijere, izdala je preko 20 albuma. Osim što je njezin drugi album „The Id" dosegnuo vrhove top ljestvica, posebno se ističu i kasniji hitovi „When I See You" s albuma „The Trouble with Being Myself" (2003.), „The Beauty in the World" te „Lately" s albuma „The Sellout" (2010.). Kraljica soula svoje je posljednje izdanje, „The Reset" objavila 2023. godine, a promovirala ga je i pred zagrebačkom publikom.

Macy Gray - „Why Didn't You Call Me"

Macy Gray, dobitnica Grammyja i jedna od najvećih vokalistica u posljednja dva desetljeća, obilježit će važnu obljetnicu u Tvornici kulture. U sklopu „On How Life Is 25th Anniversary Tour" turneje izvest će svoje najveće soul hitove iz bogate karijere - od „I Try", „Still" i „Why Didn't You Call Me" sa slavljeničkog albuma, do „Beauty In The World", „Do Something" i „Sugar Daddy" - Macy Gray pripremit će večer za pamćenje.

Ulaznice kreću u prodaju u petak, 7. veljače u 11 sati. Early bird ulaznice po cijeni od 38 eura bit će dostupne na blagajni Tvornice kulture, na svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Regular cijena ulaznice iznosit će 42 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu biti potrebno izdvojiti 48 eura. U pretprodaji će biti moguće kupiti i GOLD ulaznice po cijeni od 70 eura.