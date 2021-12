S ciljem održavanja sigurnijeg događaja i sa što manjim ograničavanjem broja posjetitelja, ulazak na evente biti će moguć samo uz predočenje Covid putovnice ili PCR ili potvrde o preboljenju

Bootleg Christmas × ksfpzg (15.12. od 19 h)

Ako ste ušli u dućan i pukli na živce jer ste po šesti put u danu čuli Mariah Carey kako se dere što želi za Božić, imamo rješenje za vas!

Pridružite nam se ove srijede u AKC Attacku na humanitarnom partiju u organizaciji Kluba studenata fakulteta političkih znanosti. Svi prihodi od karata idu udruzi Krijesnice koja pomaže djeci i obiteljima suočenim sa malignim bolestima. Ulaznice možete kupiti u prostorijama KSFPZG-a.

Soundtrack za party osigurat će urota sazdana od DJ-a Radio studenta, kolektiva Heiße Scheiße i članova KSFPZG-a, pokrivajući širok spektar elektronike. Već smo ih prije ugostili te smo sigurni kako ćete se odlično zabaviti uz DJ-eve: lacque, Zao, Babiç / mkb, Boško i Meka Drina.

[15.12.2021. / SRIJEDA / 19h - 00h / ULAZ 20KN / AKC ATTACK]

Siderean, Nether, Vaktal (17.12. od 19h)

Trostruko jači metal event vam donosimo u petak, s kojim se nadamo da će naš klub ostaviti opustošenim (nemojte ništa trgati), a vas razvaljenim još narednih par dana do Božića, taman da se oporavite.

Siderean - teška kategorija kada je riječ o black/death metalu. Imaju novi album Lost on Void's Horizon za koji kažu da zvuči još bolje od Teleporta. Dođite ako vas zanima kako zvuče kozmički motivi zamotani u metal!

Vaktal - svježe mlado meso koje svira melodic thrash metal. Dečki su tek na početku svoje karijere, ali obećavaju puno dobre energije i teških nota.

Nether - thrash/death metal bend koji se oformio 2009. u postavi od samo dva člana, a 2012. se bend širi. Zajedno su izdali EP "Nine Circles" i full lenght album "Beyond the Celestial Sphere".

[17.12.2021. / PETAK / 19h - 00h / ULAZ 30KN / AKC ATTACK]

ABOP U ATTACKU (powered by void) (18.12. od 20h)

ABOP ne treba posebno predstavljanje - dobro znani live elektonski bend, kritički priznan i nagrađivan, koji miješa acid house, techno i druge elektronske žanrove.

Ivan Levačič i Ivan Vodopijec dijele jedan set bubnjeva, a na basu ih prati Erol Zejnilović i na sintisajer Ivan Bozanić. Rijetko koji bend doživi instant uspijeh kao ABOP - njihov prvi istoimeni EP iz 2016. je u rekordnom vremenu rasprodan. Nakon toga nižu uspješne evente svirajući u Austriji, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Francuskoj, Češkoj itd. dok su svoje fanove zabavljali i na festivalima poput Terranea, Dimensionsa i EXIT-a.

Bend je primio 2017. godine nagradu Ambasador koja se dodjeljuje za dostignuća u hrvatskoj elektronskoj glazbi. Prvi spot objavljuju 2018. godine za pjesmu Right Now u režiji Katrin Novaković, a video je čak bio prikazivan i na Berlin Music Video Awardsu 2019. Iste godine ABOP objavljuje svoj prvi LP pod nazivom Delta u najplodonosnijoj indie izdavačkoj kući PDV, a na albumu je radio i poznati DJ Petar Dundov. I ovaj album je nanizao mnog priznanja struke (tri Ambasador nagrade - najbolji album, najbolji bend elektronske glazbe i najbolji vizualni identitet) te tri nominacije od hrvatskih glazbenih kritičara Rock&Off.

[18.12.2021. / SUBOTA / 20h - 23:30h / ULAZNICE 100KN, NA DAN KONCERTA NA ULAZU 130KN / AKC ATTACK]

Božićni buvljak + tombola (19.12. od 13h)

Pozivamo sve zainteresirane izlagače i prodavače koji bi: prodavali second hand robu i modne dodatke, izlagali i prodavali svoje rukotvorine i autorske radove, ili unikatne predmete. Prijava je potrebna kako bismo svima organizirali dovoljno prostora za izlaganje. Prijaviti se možete putem inboxa.

Molimo da svi prijavljeni izlagači imaju Covid potvrde!

No to nije sve!

Božić i božićno vrijeme je vrijeme dekadencije i ubijanja u svakakvim stvarima koje si dopustimo i pretjeramo ponekad - ali je također i vrijeme kada darujemo i poklanjamo. Tako smo osmislili u sklopu našeg buvljaka i akciju prikupljanja novčanih donacija. Klub kako bi funkcionira ima određene troškove i potrebe, kako bi vam mogli i dalje kvalitetno davati hrpe dobrih evenata i radionica.

Stoga smo osmislili sljedeće:

Svi zainteresirani posjetitelji moći će prilikom posjete buvljaku doći i donirati skromnih 10 kn te za uzvrat dobiti broj za tombolu. Pokloni su u raznim oblicima i namjerama, neki dosta i komični, ali i korisni. Na taj način biste podržali naš rad i za uzvrat biste dobili i vi poklon od nas. Sudjelovanje je naravno neobavezno, ali bi nam puno značilo.

[19.12.2021. / NEDJELJA / 13h - 18h / ULAZ SLOBODAN/ AKC ATTACK]

--------------------------------------------

Za sve koncerte je potrebna Covid potvrda!

#covidsafeevent

S ciljem održavanja sigurnijeg događaja i sa što manjim ograničavanjem broja posjetitelja, ulazak na evente biti će moguć samo uz predočenje Covid putovnice ili PCR ili potvrde o preboljenju u zadnjih 6 mjeseci. Također dijelimo i maske na ulazu kome je potrebno. Hvala na razumijevanju.

Događaji se održavaju u klubu uz poštivanje preporuka i odluka stožera za civilnu zaštitu u svrhu sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.