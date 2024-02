Nakon očaravajućeg nastupa na Europavox festivalu Zagreb 2023, Lucy Kruger & The Lost Boys vraćaju se u Hrvatsku na povratničko izdanje INmusic festivala #16!

Lucy Kruger & The Lost Boys je art pop noise bend predvođen južnoafričkom kantautoricom s berlinskom adresom, Lucy Kruger. Kroz ambijentalne noise prizvuke isprepletene poetskom introspekcijom sabranom u trilogiji 'Tapes', Lucy Kruger & The Lost Boys su osvojili jednoglasne pohvale kritičara i probili se u glazbenom svijetu.

Lucy Kruger svojim ekspresivnim i samosvjesnim tekstovima upotpunjenim sirovom emocionalnom, iskrenom i dirljivom izvedbom očituje svoje želje i istražuje vlastiti identitet i prenosi slušatelje u eterične krajolike art-noir popa i proganjajućeg rock & rolla. Njihov najnoviji album 'Heaving', objavljen u 2023. godini, uspješno oscilira između intime i euforije, a na trenutke u sjećanje priziva imena poput PJ Harvey, Hole i Garbage.

Uz kombinaciju distorziranih gitara, bilo elektroničkih ili akustičnih, Lucy Kruger oblikuje različite glazbene svjetove i svojom intimnom i sirovom energičnom izvedbom publici crta pjesme i otvara za njih nove, do sad neistražene svjetove.

Lucy Kruger & The Lost Boys su svojom ekspresivnom i intenzivnom izvedbom očarali sve prisutne na Europavox festivalu Zagreb 2023. u Klubu Močvara, a za sve koji su njihov debitantski nastup pred hrvatskom publikom propustili, vraćaju se na INmusic festival #16 u lipnju 2024.! Pridružuju se već najavljenim velikanima The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints i Deadletter!

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 99 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 99 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa.

Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.