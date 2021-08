Društvo je sve više opsjednuto mladenačkim izgledom od čega industrija ljepote profitira, no ljudi konstantno zaboravljaju vlastiti utjecaj na prerano starenje

Neke svakodnevne navike mogu vrlo negativno utjecati na kožu i postarati vas. Ovo su samo neki od primjera...

Konzumacija zaslađene hrane - svaka hrana koja sadrži puno šećera, recept je za starenje. Kolagen i elastin su vrlo važni elementi u održavanju kože mladom, a upravo njih uništavaju visoke razine šećera.

Nedovoljna količina sna - neprospavana noć neće ostaviti posljedice samo idući dan. Previše neprospavanih noći i općenito problemi sa spavanjem utjecat će na vaš izgled. Prema istraživanjima kvalitetan san pridonosi 30% boljem oporavku kože. Stručnjaci preporučuju sedam do devet sati sna svaku večer.

Prevelike količine alkohola - ništa vas ne postaruje tako brzo kao alkohol. On dehidrira kožu i uzrokuje upale duž cijelog tijela koje se na licu manifestiraju kao crvenilo, otekline i puknute kapilare. Studija iz 2019. na više od 3.200 žena otkrila je da one žene koje su pile osam i više alkoholnih pića tjedno, imaju više bora, jače izražene podočnjake, obješena usta, obješenu kožu i izraženije kapilare od žena koje uopće nisu pile ili su pile vrlo malo.

Previše sunčanja - sunčeve ultraljubičaste zrake oštećuju kožu zbog čega izgleda prerano ostarjela. No, ni to nije najgore što se može dogoditi, taj proces dovodi i to raka kože. Krema za sunčanje sa zaštitom od UVA i UVB zračenja trebala bi biti dovoljna zaštita dok uživate na moru, bazenu ili bilo gdje drugdje na suncu.

Pušenje - poznato je da pušenje ima izrazito negativan utjecaj na kožu jer sadrži stotine raznih toksina koji se uvlače u kožu prilikom udisanja dima. Osim toga, stežu se krvne žile što sprečava protok kisika i hranjivih tvair kroz krv. Pušači češće imaju spuštene vjeđe, podočnjake, bore i linije oko usta.

Redovna konzumacija zaslađenih/gaziranih sokova - osim što zaslađeni sokovi pridonose pretilosti, čini se da pridonose i bržem starenju. Prema istraživanju na Sveučilišti Kalifornija u San Franciscu ljudi koji konstantno piju slatke sokove, imaju kraće telomere, završetke eukariotskog kromosoma. Telomeri se skraćuju kako starimo, a kad postanu prekratki, umiru. Redovna konzumacija slatkih sokova utječe na metabolizam i ubrzava starenje.

Stres - kronični stres pridonosi preranom starenju. Pokazalo je to istraživanje s Harvarda u kojem se ispostavilo da produljeni stres skraćuje telomere, piše EatThis.